 Gigi Becali știe de ce Viorel Păunescu nu va ajunge în Rai. Patronul FCSB, mesaj pentru milionarii României: „N-a vrut să respecte. Ia ceva cu el acum!” | adevarul.ro
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Gigi Becali știe de ce Viorel Păunescu nu va ajunge în Rai. Patronul FCSB, mesaj pentru milionarii României: „N-a vrut să respecte. Ia ceva cu el acum!”

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Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a fost înmormântat marți, 27 octombrie, la Cimitirul Bellu din București. Acesta s-a stins din viață pe 24 octombrie, la vârsta de 91 de ani.

Gigi Becali
Gigi Becali Foto: Facebook

Gigi Becali a venit să-și ia rămas-bun de la cel pe care l-a considerat un prieten apropiat. După ceremonie, patronul FCSB a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Viorel Păunescu și a dezvăluit că are câteva regrete legate de acesta. Becali este de părere că fostul conducător al Stelei ar fi trebuit să folosească o parte din averea sa pentru a-i ajuta pe cei sărmani și pentru a sprijini Biserica. În viziunea sa, astfel de gesturi sunt importante pentru mântuirea sufletului și pentru viața de apoi.

„A fost un punct pe care n-a vrut să-l respecte!”

Omul de afaceri a povestit și că nu a reușit să-l convingă pe Viorel Păunescu să se spovedească. Potrivit lui Becali, fostul său prieten nu era pregătit să renunțe la viața intimă nici la o vârstă înaintată, în jurul a 88 de ani.

„Unul dintre prietenii mei, chiar dacă era mai în vârstă, eram prieteni. Am fost prieteni și înainte de Revoluție. Pe atunci era prea tare, nu era el prieten cu noi pe vremea aia, dar ne cunoșteam. Nu pot să zic ce sfaturi mi-a dat. Nu prea sunt eu genul de om care să primească sfaturi. Sfaturi am primit doar de la tata și atât. A ridicat degetul, mi-a arătat o sută, că știa că sunt lacom. Să țin doar 100 de oi, că eu voiam 4.000-5.000 de oi.

Era un om bun, nu supăra pe nimeni. Singurul lucru pe care îl repet, păcat că am vrut, în urmă cu trei ani, să-l spovedesc, să-i duc un preot. A zis: «Bine, mă, Gigi, să aduci». I-am spus și ce trebuie să facă. Și a fost un punct pe care n-a vrut să-l respecte. El era singur, bărbat singur, îți dai seama, n-a vrut să respecte. Îmi pare rău. Unde e săracul sau bogatul sau slujitorul? El n-a avut slavă? A avut și slavă, și bani, și respect, toate le-a avut”, a declarat Gigi Becali, conform Fanatik.

„Ce să faci cu banii pe pământ? Toate se lasă aici!”

Cu această ocazie, patronul FCSB le-a transmis un mesaj celor care au acumulat averi importante: să nu uite de oamenii aflați în dificultate și să ofere o parte din ceea ce au celor care au nevoie de ajutor. 

„Ce face acum? Ia ceva cu el? Ce lua cu el? Milostenia! Banii ăia din cont, are multe milioane, banii ăia pe care putea să-i dea, măcar jumătate, acum se ducea și îi găsea acolo. Și un pahar cu apă dacă dai, îl găsești acolo. Asta povesteam despre Sfântul Toma și un împărat. Ce să faci cu banii pe pământ? Toate se lasă aici! Eu, când merg la un mort, pentru mine e o lecție. O știu bine, dar mai adaug încă o frază, două la lecție. Mă uit la el și mă gândesc: «Acolo este, nu mai mișcă. Acolo o să fiu și eu». Toate celelalte averi, ce fac cu ele? Îmi zic singur în mașină: «Bă, nebunule, ce faci cu ele? În coșciug vei fi! Nu e mai bine să le iei acolo?». Trag dracii într-o parte, îngerii în cealaltă parte.

Milostenia străbate cerul, dincolo de arhangheli, îi aruncă pe draci în sus. Așa, a rămas cu banii în cont. Fără împărtășanie și milostenie e imposibil. Dumnezeu să-l odihnească! Odihna trebuie să ți-o pregătești tu pe pământ, prin milostenie. Că ce să faci, nea Gigi, cu atâtea milioane în cont? Hai la bătrâni, hai la biserici! Milostenia era ca un fel de… îți alimentează venele sufletului. Acum nu mai avea frică, așa îl ținea în carapace, dracii nu puteau să se apropie de el.  Regrete nu avea. A avut o viață foarte plăcută. A avut tot timpul tot ce-i trebuia, nu cred că avea regrete. Cel puțin mie nu mi-a spus niciodată că regretă ceva. Era un om vesel, a avut ce i-a trebuit. Până la 90 de ani venea pe stadion, dar nu a mai putut, săracul. Iubea Steaua mult. Avea tot ce-i trebuia. Am vorbit cu el acum șase-șapte luni. Mă mai suna din când în când. Regrete? Regret eu că nu este unde trebuia să fie acum, lângă coșciug, cu îngerii lângă el!”, a completat Gigi Becali.

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