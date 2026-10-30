FCSB, de râsul lumii după eșecul cu Gloria din Cupa României! Bucureștenii au lăsat dezastru în vestiar, la Bistrița: „Mulțumim!”

Înfrângerea suferită la Bistrița nu a fost singurul episod neplăcut pentru FCSB după confruntarea cu Gloria, din Cupa României.

Dezastrul lăsat în urmă de către FCSB, la Bistrița Foto: Whatsapp Story Eugen Cosma

La câteva ore de la fluierul final, au apărut imagini din vestiarul ocupat de formația pregătită de Laurențiu Reghecampf, iar fotografiile arată o încăpere lăsată într-o stare deplorabilă.

Sticle din plastic, pahare folosite, șervețele și ambalaje au rămas împrăștiate pe podea. La acestea s-au adăugat urmele de noroi aduse de jucători de pe teren, vizibile în mai multe zone ale vestiarului, conform GSP.

1/4 Dezastrul lăsat de FCSB la vestiar Foto: Whatsapp Story Eugen Cosma

Cel care a făcut publice fotografiile a fost Eugen Cosma, directorul Gloriei Bistrița. Acesta a distribuit imaginile după miezul nopții, prin intermediul secțiunii Story de pe WhatsApp, oferind o perspectivă asupra modului în care FCSB a tratat vestiarul după eșec.

„Mulțumim, FCSB!”, a fost ironicul mesaj transmis de directorul Gloriei Bistrița.

Totul s-a petrecut după o seară complicată pentru roș-albaștrii. FCSB a pierdut cu 0-1 în fața Gloriei Bistrița, într-un rezultat surprinzător înregistrat în etapa a doua a grupelor Cupei României. Astfel, formația bucureșteană a plecat din Bistrița cu un eșec pe tabelă și cu imaginile din vestiar devenite subiect de discuție.

Gloria Bistrița speră la calificare după victoria cu FCSB

Succesul în fața celor de la FCSB a schimbat calculele în Grupa C a Cupei României. Gloria Bistrița, formație care ocupă poziția a 11-a în Liga 2, a ajuns la trei puncte și păstrează șanse reale de a continua competiția. Jucătorii pregătiți de Sebastian Moga vor disputa ultimul meci din grupă împotriva Coronei Brașov, reprezentantă a Ligii 3. O victorie în această confruntare le-ar putea deschide bistrițenilor drumul spre sferturile de finală.

Lupta pentru calificare este însă departe de a fi decisă. FC Bihor conduce grupa cu patru puncte, în timp ce FCSB, Csikszereda, Gloria Bistrița și FC Argeș au acumulat câte trei puncte. Practic, toate cele cinci formații păstrează șanse de a obține unul dintre locurile care duc în faza eliminatorie.

Meciurile ultimei etape din Grupa C: