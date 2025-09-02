search
Povestea de dragoste dintre Florin Răducioiu și Janine Sârbu. Idila născută între dorință și orgolii: „Am fost naiv”

Este vorba despre o poveste de dragoste cu năbădăi, trăită la începutul anilor 1990, pe când Florin Răducioiu (55 de ani), unul dintre cei mai buni atacanți din România la acea vreme, urma să fie legitimat la Brescia, ulterior, la AC Milan.

Florin Răducioiu și Janine Sârbu Foto/Instagram
Florin Răducioiu și Janine Sârbu Foto/Instagram

Internaționalul român s-a îndrăgostit până peste cap de femeia care, mai târziu, avea să-i frângă inima, în cea mai dureroasă manieră. Eugenia Ștefan, una dintre cele mai frumoase manechine din România în anii ’90, devenită peste ani Janine Sârbu, l-a trădat pe Răducioiu, iar romanța zbuciumată dintre cei doi a ajuns să fie cunoscută, în detaliu, de întregul mapamond.

„Într-o zi când mă plimbam prin Bucureşti am văzut, pe Bulevardul Dacia, o fată care aştepta un taxi. M-am gândit: Wow, ce frumoasă este! Am intrat în vorbă cu ea şi m-am oferit să o conduc. Aşa am cunoscut-o. A urmat o relaţie foarte frumoasă, vreme de un an. Aşa că această ecuaţie, maşini frumoase… femei frumoase, a funcţionat!, a povestit fostul atacant.

Poveste de dragoste cu năbădăi

După aproximativ un an de relație, pe Florin Răducioiu l-a lovit realitatea. Între fostul atacant și cea mai frumoasă femeie din România s-a produs o ruptură sentimentală, iar comportamentula cesteia îl înnebunea pe sportiv.

Gelos și neputincios, Răducioiu a luat legătura cu Giovanni Becali, impresarul urmând să angajeze un detectiv particular pentru a afla viața secretoasă a Janinei Sârbu.

Cea mai mare teamă a lui Răducioiu s-a adeverit, iar infidelitatea Janinei Sârbu a fost demascată. La scurt timp, cei doi s-au despărțit, iar atacantul a oferit câteva detalii despre episodul cu pricina.

Am avut o aventură amoroasă cu o fată, care m-a bulversat foarte mult (n.r. Janine)... A fost prima mea dragoste, mi-a plăcut foarte mult de ea... Era superbă.

Cu un an înainte eu am fost invitat la Sala Palatului, la Miss România, unde am fost în juriu și acolo am văzut-o prima dată, dar de la distanță. A ieșit pe locul 2 parcă. Apoi am întâlnit-o întâmplător pe stradă, ea aștepta taxi-ul și de acolo a început nebunia. Ne auzeam pe fix, nu existau mobile.

„Eram puțin naiv!”

Ea rămânea în țară, în România, venea când putea. Eram tânăr, mi-a plăcut foarte mult de ea și a fost și unul din motivele pentru care n-am reușit să mă exprim la cel mai bun nivel. Eram neliniștit, nu știam ce face, eram gelos...

Nu eu am angajat detectivul, ci Giovani Becali și am descoperit că avea o relație... Eu simțisem asta. Apoi lucrurile au luat o turnură destul de dură. Eram acolo (n.r. când Giovani Becali a mers la Jeanine acasă). Eram afară, am rămas în mașină. Nu a fost chiar așa (n.r. - că a intrat să-i taie hainele). Îi lăsam cardurile, aveam încredere, da... Eram puțin naiv.

Eu îi mulțumesc enorm lui Giovanni Becali pentru că mi-a deschis ochii și mi-a zis: Florin, nu e pentru tine. Ești foarte tânăr, trebuie să-ți vezi de carieră. Și el a fost cel care a reușit să mă convingă prin fapte că nu era o femeie care mă putea ajuta în acel moment. A fost dureros, da și recunosc că mă afecta și pe teren!, a povestit Florin Răducioiu, potrivit iamsport.ro.

Citește și: Oficial: Brescia, echipa pentru care au scris istorie Lucescu, Răducioiu, Sabău și Hagi, a dispărut

Frații Becali și operațiunea „recuperarea banilor”

Legenda spune că Florin Răducioiu i-ar fi lăsat Janinei Sârbu un card bancar, ce conținea sume importante de bani. La scurt timp după despărțire, atacantul ar fi constatat că banii ar fi dispărut, până la ultimul șfanț.

În acel moment de disperare, Răducioiu i-a contactat pe frații Ioan și Victor Becali, care au intrat în rolul de „recuperatori”.

Cei doi au dat buzna, la propriu, în casa Janinei Sârbu. Aceștia ar fi spart ușa cu topoare, ar fi speriat-o pe fosta parteneră a atacantului și, la plecare, i-ar fi furat acesteia până și hainele de blană din dulap.

Am intrat în casă, peste ea, și i-am luat banii, că ea l-a tâlhărit pe Răducioiu. Dacă ai cheltuit vreo 250-300.000 (n.r. de dolari) și băiatul a prins-o, cu un detectiv, cu băiatul lui Voloșeniuc, Cătălin.

Ne-am dus cu doi martori, frumos, am recuperat niște bani din câți i-a dat Răducioiu, am recuperat niște blănuri, dar blănurile le tăia de gelozie, cu cuțitul... Am prins-o în casa lui Cătălin ăsta, se ascunsese sus, la mansardă!, spunea, în trecut, Giovanni Becali.

„Nenorocita, a pus mâna pe bietul copil!”

Atmosfera acelor ani a fost relatată și de către Cornel Dinu, în volumul Misterele lui Mister. Fost secretar de stat, el povestește cum, în 1991, a asistat la o scenă în care impresarii Dan Alban și asociatul său, Ioan Becali, încercau zadarnic să obțină bani de la clientul lor, Florin Răducioiu, transferat deja la Verona:

„Dan (n.r. - Alban) a zis: <A pus mâna nenorocita aia de Janine pe bietul copil, i-a sucit capul. E schimbat total, parcă l-a hipnotizat. O să vorbesc mâine cu directorul lor sportiv cu care am făcut transferul de la Bari, să-i oprească din salariu. O să-i recuperezi.> Atât i-a trebuit lui Giovanni. A luat foc mai rău decât în mașină, pe drum. 

Aproape o jumătate de oră, Giovanni a vorbit cu Florin, dar și cu Janine, care a acceptat să-l asculte. Ce mi-au auzit urechile este imposibil de reprodus. Începea pașnic dialogul cu ei și, imediat, declanșa o tiradă de amenințări auzite doar în cele mai înfiorătoare scenarii de groază”

Și-au refăcut viețile. Trei relații eșuate pentru fostul atacant

După despărțirea de Florin Răducioiu, Janine s-a căsătorit cu magnatul media Adrian Sârbu, mariaj încheiat prin divorț în 2003. Stabilită de ani buni la Paris, ea continuă să fie prezentă în lumea modei, locuind împreună cu fiica sa, Janice-Arianne, într-un apartament cu istorie aparte, ce i-a aparținut cândva celebrei Marlene Dietrich. În urma divorțului, fostul fotomodel a rămas cu o locuință, o mașină și o sumă impresionantă, de aproximativ 11 milioane de dolari.

Citește și: Florin Răducioiu, uluit de înfrângerea FCSB-ul în Andorra: „În Champions League, cu siguranță nu îi văd”

La rândul său, după relația cu Janine, Florin Răducioiu a fost căsătorit timp de 23 de ani cu Astrid, o italiancă alături de care are doi copii, relație încheiată prin divorț în anul 2018.

„Nu mai țin legătura cu prima soție decât foarte rar, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, dar nu. Nu mai țin, ea s-a recăsătorit, are propria viață, eu am propria viață.

Nu e vorba de răutate sau de orgolii, pur și simplu nu avem ce să ne mai spunem. Țin legătura cu băieții mei, sunt foarte mândru de ei!”, a mai recunoscut Răducioiu.

Revenit în România după trei decenii petrecute în străinătate, fostul internațional a avut o relație de aproape doi ani de zile cu Andreea Albăstroiu, fosta soție a ploiticianului Marian Zlotea. Cei doi s-au despărțit recent, din motive necunoscute, cu doar câteva luni înainte de nunta programată.

