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Mondialul i-a schimbat viața: portarul-erou al Capului Verde a fost asaltat cu oferte. La 40 de ani, poate fi coleg cu Messi

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Campionatul Mondial 2026
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Naționala Insulelor Capului Verde a fost una dintre marile surprize ale Cupei Mondiale 2026. Reprezentativa africană a reușit să depășească faza grupelor după rezultate impresionante obținute în fața Spaniei și Uruguayului, iar în șaisprezecimile de finală a fost la un pas de o performanță istorică.

Au explodat ofertele pentru Vozinha Foto/Imago
Au explodat ofertele pentru Vozinha Foto/Imago

Echipa pregătită de Bubista a pus serioase probleme Argentinei, campioana mondială en-titre, și a împins partida în prelungiri, înainte de a ceda dramatic, scor 2-3, după 120 de minute. Chiar și așa, parcursul capverdienilor rămâne unul dintre cele mai remarcabile ale turneului.

Vozinha, ofertat după prestațiile de la Cupa Mondială

Evoluțiile excelente ale Insulelor Capului Verde la Cupa Mondială 2026 l-au transformat pe Vozinha într-unul dintre cele mai apreciate nume ale turneului. Portarul în vârstă de 40 de ani a avut prestații decisive în cele patru partide disputate de reprezentativa africană și a atras deja atenția mai multor cluburi.

Rămas liber de contract după despărțirea de formația portugheză GD Chaves, din liga secundă, goalkeeperul capverdian nu duce lipsă de variante pentru viitorul său. Potrivit presei din Brazilia, Avaí și Atlético Goianiense, ambele din eșalonul secund brazilian, au făcut deja primii pași pentru a-l transfera. Informația a fost confirmată ulterior și de jurnalistul Fabrizio Romano. Deocamdată, Vozinha nu a luat o decizie finală și analizează toate opțiunile apărute după parcursul impresionant de la turneul final.

Vozinha, pe radarul lui Inter Miami? Un transfer alături de Messi nu este exclus

Pe lângă interesul venit din Brazilia, Vozinha ar putea ajunge și în MLS. Potrivit informațiilor publicate de presa italiană și americană, Inter Miami urmărește situația portarului capverdian și analizează posibilitatea de a-l transfera după prestațiile remarcabile de la Cupa Mondială 2026.

Un factor important în această eventuală mutare ar putea fi chiar Lionel Messi. Starul argentinian l-a elogiat pe Vozinha după confruntarea dintre Argentina și Capul Verde, în care goalkeeperul de 40 de ani a avut mai multe intervenții decisive și i-a pus mari probleme campionului mondial.

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