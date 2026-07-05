Fanii Mexicului și-au pus în practică celebra strategie. I-au terorizat pe englezi înaintea duelului din optimi: artificii și fanfară la hotel

Atmosfera dinaintea confruntării dintre Anglia și Mexic, din optimile Cupei Mondiale 2026, a devenit extrem de tensionată. Suporterii mexicani au încercat să perturbe pregătirea echipei pregătite de Thomas Tuchel, organizând un adevărat spectacol în fața hotelului în care este cazată delegația engleză.

Mii de fani ai naționalei Mexicului, însoțiți de muzicanți, au aprins artificii și au creat un zgomot puternic, în speranța că jucătorii Angliei nu vor avea parte de odihna necesară înaintea duelului decisiv.

Nu este prima dată când suporterii mexicani recurg la o astfel de tactică. Aceștia au procedat similar și înaintea meciului cu Ecuador, câștigat cu 2-0 în șaisprezecimile de finală, iar presa locală a relatat că strategia a avut efectul dorit.

Măsuri speciale de securitate pentru naționala Angliei

Conducerea tehnică a Angliei, în frunte cu Thomas Tuchel, a reacționat rapid pentru a limita efectele provocărilor venite din partea suporterilor mexicani. Jucătorii au primit dopuri de urechi și remedii naturale pentru somn, pentru a se putea odihni înaintea confruntării decisive.

Federația Engleză a luat, la rândul său, măsuri suplimentare pentru protejarea delegației. În jurul hotelului în care este cazată reprezentativa britanică a fost instituit un dispozitiv extins de securitate, cu un număr mare de agenți mobilizați pentru a preveni eventualele incidente.