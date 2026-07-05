Oficial: Jurgen Klopp preia naționala Germaniei

Germania va avea un nou selecționer după dezamăgirea de la Cupa Mondială 2026. Potrivit informațiilor publicate de Fabrizio Romano, Jurgen Klopp și-a dat acordul pentru a prelua conducerea tehnică a naționalei, în urma eliminării premature a Mannschaft-ului de la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Schimbarea de pe banca tehnică a fost decisă după despărțirea de Julian Nagelsmann. Deși anunțase inițial că intenționează să continue la cârma reprezentativei, selecționerul german și-a reconsiderat poziția după o întâlnire de peste trei ore cu oficialii Federației Germane de Fotbal. Ulterior, DFB a confirmat oficial plecarea lui Nagelsmann, care și-a luat rămas bun printr-un mesaj publicat de federație.

Eliminarea Germaniei în șaisprezecimile Cupei Mondiale

După înfrângerea la loviturile de departajare în fața Paraguayului, nemții au accelerat căutările pentru un nou selecționer, iar principala țintă a fost Jurgen Klopp. Fostul antrenor al lui Liverpool a acceptat oferta Federației Germane și urmează să semneze un contract pe termen lung.

Înainte de a prelua oficial naționala, Klopp trebuie să își clarifice situația contractuală cu grupul Red Bull, unde ocupă, din ianuarie 2025, funcția de manager sportiv global. Între timp, conducerea companiei analizează deja variante pentru înlocuirea sa, iar Oliver Glasner s-a aflat printre numele luate în calcul, deși acesta este foarte aproape de un acord cu Nottingham Forest.