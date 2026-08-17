 Premieră pe cerul României: manevra fără precedent, executată de avioanele turcești în cadrul unui exercițiu NATO | adevarul.ro
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Premieră pe cerul României: manevra fără precedent, executată de avioanele turcești în cadrul unui exercițiu NATO

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Avioane ale Forţelor aeriene ale Turciei au luat parte săptămâna trecută la un exercițiu al Apărării aeriene şi antirachetă integrate (IAMD) a NATO în spațiul aerian românesc, a informat duminică Ministerul Apărării al Turciei.

f-16
Exercițiul a fost desfășurat în cadrul Alianței FOTO Unsplash

Ministerul a precizat, într-un mesaj publicat pe platforma turcă de socializare NSosyal, că Forțele Aeriene Turce continuă să contribuie la sistemul integrat de apărare aeriană și antirachetă al NATO, potrivit Anadolu.

Activitatea, desfășurată pe 13 august, a inclus două avioane de luptă F-16, o aeronavă E-7T de avertizare timpurie și control aerian și un avion cisternă KC-135R pentru realimentarea în aer.

Aeronavele au operat împreună cu mijloace NATO în spațiul aerian al României, în cadrul eforturilor continue ale Alianței pentru apărarea aeriană și antirachetă integrată.

O premieră în antrenamentele pentru interceptarea aeronavelor

Potrivit ministerului, activitatea a inclus, pentru prima dată în acest cadru, desfășurarea cu succes a unui antrenament pentru interceptarea unei aeronave care se deplasează cu viteză redusă, un moment prezentat drept unul dintre principalele rezultate ale activității comune. Ministerul nu a oferit alte detalii tehnice despre antrenament în comunicatul transmis, transmite Turkiye Today.

Ministerul turc al Apărării a prezentat desfășurarea ca parte a contribuției continue a Turciei la capacitatea colectivă de apărare aeriană a NATO. „Cu forțele noastre aeriene puternice, suntem mereu pregătiți pe cer, fiind în permanență la datorie pentru pace și securitate”, a transmis ministerul în comunicat.

Sistemul integrat de apărare aeriană și antirachetă al NATO (IAMD) reprezintă un cadru permanent al Alianței, prin care statele membre își reunesc mijloacele de apărare aeriană și antirachetă pentru a detecta, urmări și contracara amenințările aeriene pe teritoriul aliat.

E-7T este o aeronavă de avertizare timpurie și control aerian, bazată pe platforma Boeing și operată de Forțele Aeriene Turce pentru misiuni de supraveghere și comandă, în timp ce KC-135R este un avion cisternă de fabricație americană, utilizat pentru realimentarea în aer și pentru extinderea razei de acțiune și a autonomiei avioanelor de luptă în timpul operațiunilor de durată.

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