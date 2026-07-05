PSG și-a trecut numele în cartea recordurilor la CM 2026. Are opt jucători care au marcat în actuala ediție a turneului final

Paris Saint-Germain a stabilit un record, opt dintre jucătorii săi marcând la Cupa Mondială de fotbal 2026, conform L'Equipe.

Dubla campioană a Europei a stabilit astfel un nou record al competiției, devenind clubul cu cel mai mare număr de marcatori diferiți într-o singură ediție. PSG a reușit acest record grație lui Goncalo Ramos. În timpul meciului dintre Portugalia și Croația (2-1), atacantul portughez a devenit al optulea jucător de la PSG care înscrie la Cupa Mondială 2026.

Statisticile furnizate de Opta iau în calcul cluburile la care evoluau jucătorii înainte de convocarea la Cupa Mondială, motiv pentru care Ramos figurează pe listă, în ciuda recentului său transfer la AC Milan. PSG a doborât astfel un record stabilit de Bayern Munchen în 2014 și egalat ulterior de FC Barcelona în 2018, ambele echipe având câte șapte jucători diferiți care au marcat în cadrul unei singure ediții a turneului.

În total, opt dintre cei 16 jucători ai lui PSG convocați pentru această ediție 2026 au înscris, reprezentând 50% din numărul celor prezenți în Canada, Statele Unite și Mexic. Pe lângă Ramos, Nuno Mendes și Joao Neves au marcat pentru Portugalia în faza grupelor acestui Mondial, conform agerpres.ro.

Achraf Hakimi (Maroc) și Ibrahim Mbaye (Senegal) au reușit, de asemenea, să înscrie de la începutul competiției. Lista este completată de trei internaționali francezi: Ousmane Dembele (4 goluri), Bradley Barcola (2) și Desire Doue (1). Dintre jucătorii parizieni care nu au marcat încă, cinci rămân în cursă și ar putea, prin urmare, să-și treacă numele pe lista marcatorilor: Fabian Ruiz (Spania), Marquinhos (Brazilia), Vitinha (Portugalia), Warren Zaire-Emery și Lucas Hernandez (Franța).