Surpriza Capul Verde. Africanii au devansat dubla campioană mondială Uruguay

Echipa din țara cu o populație de 500.000 locuitori s-a calificat în „16”-imile de finală ale CM de fotbal, fază în care vor întâlni campioana mondială en titre Argentina.

Atunci când echipa Insulelor Capului Verde a remizat (0-0) cu Spania, în prima etapă din faza grupelor, presa de pretutindeni a vorbit despre o surpriză. Acum, când formația africană a reușit să se califice în „16”-imile de finală, și aceasta în dauna dublei campioane mondiale Uruguay, putem vorbi despre o premieră istorică. Mai ales că printre eliminate se numără Scoția și Turcia, alte două selecționate cu pretenții.

Antrenor al echipei din Insulele Capului Verde, Pedro Leitao Brito a venit la conferința de presă de după meciul cu Arabia Saudită (0-0) purtând drapelul național: „Am demonstrat că nimic nu este imposibil. Suntem o țară mică, dar luptăm pentru lucrurile pe care vrem să le realizăm. Și pentru noi, nimic nu este imposibil”, a spus cel care este cunoscut sub numele de „Bubista”. „Am devenit un exemplu care arată că și țările mici pot atinge obiective mărețe, cu condiția să dea dovadă de concentrare și determinare și să lucreze în mod organizat. Am demonstrat că nimic nu este imposibil”, a adăugat cel care a jucat fundaș în Spania, Portugalia și Angola.

În „16”-imile de finală, echipa Capului Verde va înfrunta pe campioana mondială en-titre, Argentina, în 3 iulie, la Miami. „Suntem mândri să putem juca împotriva Argentinei, o țară cu care avem legături de lungă durată”, a spus tehnicianul, referindu-se la diaspora din arhipelag. „Scopul nostru este să facem lucrurile păstrându-ne identitatea, indiferent de adversar. Vom juca cu caracter și responsabilitate, conștienți că Argentina are unii dintre cei mai buni jucători din lume, plus Messi, care pentru mulți este cel mai bun din toate timpurile”, a spus antrenorul.

Grupa H

Meciuri disputate

Spania – Capul Verde 0-0

Arabia Saudită – Uruguay 1-1

Spania – Arabia Saudită 4-0

Uruguay – Capul Verde 2-2

Capul Verde – Arabia Saudită 0-0

Uruguay – Spania 0-1

Clasament

1. Spania – 7p (+5)

2. Capul Verde – 3p (0)

3. Uruguay – 2p (-1)

4. Arabia Saudită – 2p (-4)