 Mircea Lucescu ar putea avea propria zi de sărbătoare națională. Proiectul a primit aviz favorabil | adevarul.ro
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Mircea Lucescu ar putea avea propria zi de sărbătoare națională. Proiectul a primit aviz favorabil

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Data de 7 aprilie ar putea deveni una cu o semnificație specială la nivel național, fiind dedicată memoriei lui Mircea Lucescu. Propunerea legislativă care prevede această inițiativă a primit votul favorabil al majorității membrilor Comisiei de cultură.

Mircea Lucescu
Mircea Lucescu Foto: EPA

Inițiativa a fost susținută de 35 de parlamentari proveniți din mai multe formațiuni politice, printre care PSD, AUR, PNL, USR și SOS România. Lor li s-au alăturat reprezentanți ai minorităților naționale, UPR, PACE, precum și parlamentari neafiliați.

Ce ar urma să se întâmple pe 7 aprilie?

În cazul în care propunerea va fi adoptată, ziua de 7 aprilie va putea fi marcată printr-o serie de evenimente dedicate lui Mircea Lucescu. Acestea pot include competiții sportive, activități culturale și educative, dar și acțiuni de comemorare. Proiectul prevede că astfel de manifestări pot fi organizate sau susținute de autoritățile centrale și locale, instituțiile de cultură și sport, școli, federații și cluburi sportive, dar și de organizații neguvernamentale. Acestea vor putea contribui atât prin organizarea evenimentelor, cât și prin asigurarea sprijinului logistic și material necesar.

„Manifestările ar urma să fie dedicate personalității, moștenirii sportive și contribuției lui Mircea Lucescu la afirmarea României în sportul românesc, european și mondial!”, arată inițiatorii acestui proiect de lege care a fost adoptat deja de Senat, citat de Fanatik.

O premieră în România

Pentru ca inițiativa să intre în vigoare, proiectul de lege mai trebuie votat de Camera Deputaților, iar ulterior va fi trimis președintelui Nicușor Dan pentru promulgare. Dacă va fi adoptată, legea ar marca o premieră în România, deoarece numele unui sportiv ar fi asociat oficial cu o zi de sărbătoare națională.

Există însă și un precedent important: anul 2026 a fost declarat prin lege „Anul Nadia Comăneci”, în onoarea marii campioane la gimnastică. Decizia are legătură cu împlinirea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, competiție în care Nadia Comăneci a intrat în istorie după ce a obținut primul 10 perfect din gimnastica olimpică.

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