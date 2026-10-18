Clubul care i-a furat inima iremediabil lui Răzvan Lucescu. Nu este echipa pe care o antrenează: „Sufletul meu e acolo. În CV este o singură echipă!”

Răzvan Lucescu a exclus categoric posibilitatea de a antrena o altă echipă din Arabia Saudită, chiar dacă ar primi o ofertă tentantă.

Răzvan Lucescu Foto: Twitter @Alhilal_EN

Declarația tehnicianului în vârstă de 57 de ani a venit după duelul dintre Al-Sadd, formația pe care o pregătește în prezent, și Al-Hilal, fostul său club, încheiat cu victoria saudiților, scor 2-0, în Liga Campionilor Asiei.

Partida a avut o semnificație aparte pentru antrenorul român, care a cunoscut unele dintre cele mai importante satisfacții profesionale în perioada petrecută la Al-Hilal. Între 2019 și 2021, Lucescu a contribuit la câștigarea a trei trofee, confirmându-și statutul de antrenor capabil să obțină rezultate importante la nivel internațional.

„Imposibil să lucrez în Arabia Saudită la o altă echipă, în afară de Al-Hilal!”

De această dată, însă, revenirea în fața fostei sale echipe nu i-a adus motive de bucurie. Al-Sadd nu a reușit să țină pasul cu formația saudită, care și-a construit victoria prin golurile marcate de Watkins și Ruben Neves. La final, Lucescu a transmis un mesaj ferm în privința viitorului său profesional: nu ia în calcul să preia o altă formație din Arabia Saudită.

„Imposibil! Pentru mine, e imposibil să lucrez în Arabia Saudită la o altă echipă, în afară de Al-Hilal. Știu că în Saudi Pro League sunt și alte formații puternice, cu bugete uriașe, precum Al-Nassr, Al-Ittihad sau Al-Ahli. Nu pot antrena însă vreuna dintre aceste echipe, indiferent de ofertă. Sufletul meu a rămas la Al-Hilal, unde am avut una dintre cele mai frumoase etape din cariera mea de antrenor. În CV-ul meu va rămâne o singură echipă din Arabia Saudită: Al-Hilal!”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sport.ro.

Răzvan Lucescu a lăsat urme la Al-Hilal: trei trofee în doi ani

Numele lui Lucescu rămâne strâns legat de succesul lui Al-Hilal din perioada 2019-2020. Ajuns în Arabia Saudită în vara anului 2019, după experiența de la PAOK Salonic, unde cucerise titlul Greciei, antrenorul român a reușit să transforme rapid echipa într-o forță atât pe plan continental, cât și în competițiile interne.

Noiembrie 2019 - Al-Hilal a câștigat Liga Campionilor Asiei, după o finală în care a trecut de Urawa Red Diamonds, din Japonia. Trofeul a marcat unul dintre cele mai importante momente ale mandatului lui Lucescu.

Finalul sezonului 2019/20 - Campioană în Arabia Saudită. Al-Hilal a terminat pe primul loc, cu 72 de puncte, obținute în urma a 22 de victorii, șase remize și numai două înfrângeri.