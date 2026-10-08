Duel românesc în Qatar: Răzvan Lucescu și Cosmin Contra, discursuri tari înaintea meciului direct. „Va fi o provocare”

Campionatul din Qatar programează vineri, 9 octombrie, un duel cu doi antrenori români în prim-plan. Al-Sadd, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, o întâlnește pe Al-Arabi, formația lui Cosmin Contra, de la ora 20:00, pe Jassim Bin Hamad Stadium.

Duelul antrenorilor români în Qatar Foto: Colaj Facebook/Sportpictures

Startul de sezon îi aparține clar lui Lucescu. Al-Sadd a câștigat toate cele patru meciuri disputate până acum și are 12 puncte, ocupând primul loc în clasament. Niciuna dintre echipe nu a cunoscut gustul înfrângerii în actuala ediție, însă Al-Arabi are un bilanț mai modest: șase puncte și poziția a patra. Astfel, partida aduce față în față două echipe neînvinse, dar cu obiective diferite în acest moment. Lucescu vrea să-și păstreze echipa în frunte, în timp ce Contra încearcă să se apropie de podium.

Răzvan Lucescu: „Meciul împotriva lui Al-Arabi va fi o provocare!”

Răzvan Lucescu știe că partida nu va fi una ușoară și le-a transmis jucătorilor să trateze meciul cu maximă seriozitate și atenție: „Trebuie să abordăm fiecare meci cu sută la sută concentrare. Jucăm pentru cele trei puncte, este un meci în care trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să ne concentrăm în totalitate pe fiecare sarcină în parte. Meciul împotriva lui Al-Arabi va fi o provocare, pentru că este o echipă care nu renunță niciodată și luptă până în ultimul moment. Sunt puternici fizic și muncesc mult pe teren. Așadar, avem nevoie să fim concentrați la maximum, să ne gândim doar la acest meci și să intrăm pe teren pregătiți să jucăm așa cum ne dorim!”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit qsl.qa.

Cosmin Contra: „Sunt familiarizat cu Al Sadd și cu antrenorul lor!”

De partea cealaltă, Cosmin Contra și-a lăudat adversarii, dar este convins că Al-Arabi poate pune probleme și poate pleca de pe teren cu un rezultat bun: „Pauza ne-a oferit oportunitatea ideală de a ne regrupa și de a lucra mai mult cu jucătorii rămași la echipă în aceste două săptămâni. Ne-am concentrat pe mai multe aspecte tehnice și tactice. Să înfruntăm campioana și cea mai bună echipă din Qatar în ultimii 10 ani nu necesită o motivare suplimentară a jucătorilor.

Cu toții suntem entuziaști să atacăm astfel de meciuri de nivel înalt. Echipa își dorește să mențină forma bună arătată la începutul sezonului, în timp ce încearcă să devină mai bună în a transforma în goluri mai multe dintre ocaziile create. Sunt familiarizat cu cei de la Al Sadd și cu antrenorul lor. Au un nivel ridicat de organizare, pressing agresiv și dispun de jucători capabili să aibă un impact decisiv. Dar și noi avem o echipă puternică și o mentalitate competitivă și suntem capabili să învingem orice adversar. Echipa ar trebui să fie în cea mai bună condiție din punct de vedere psihologic pentru a putea obține un rezultat pozitiv”, a declarat Cosmin Contra la conferința de presă premergătoare partidei, conform sursei menționate anterior.