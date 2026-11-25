Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a declarat miercuri, după participarea la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene de la Bruxelles, că lecțiile războiului din Ucraina evidențiază necesitatea accelerării procesului de modernizare a forțelor armate și adaptării pregătirii militare la noile realități de pe câmpul de luptă.

Generalul Gheorghiță Vlad Foto: FB Șeful Statului Major al Apărării

Într-un mesaj publicat pe Facebook, generalul a subliniat importanța consolidării capacității de răspuns a statelor europene la actualele provocări de securitate.

„O Europă mai sigură înseamnă o Europă mai bine pregătită să răspundă provocărilor de securitate, capabilă să acţioneze coordonat şi să îşi asume responsabilităţi în domeniul apărării. Am participat, la Bruxelles, la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene, alături de omologii mei din statele membre. Am discutat despre evoluţiile mediului de securitate din Orientul Mijlociu şi din zonele maritime adiacente, continuarea sprijinului militar acordat Ucrainei, dezvoltarea capabilităţilor militare europene şi consolidarea structurilor de comandă şi control”, a transmis Gheorghiță Vlad.

Oficialul militar a precizat că experiența acumulată în conflictul din Ucraina trebuie valorificată inclusiv în procesul de transformare a forțelor armate.

„Experienţa războiului din Ucraina ne arată cât de important este să accelerăm procesul de modernizare a forţelor armate, să adaptăm instruirea la realităţile câmpului de luptă şi să transformăm lecţiile identificate în soluţii concrete”, a afirmat șeful Statului Major al Apărării.

Discuții cu omologul din Luxemburg

În marja reuniunii de la Bruxelles, generalul Gheorghiță Vlad a avut o întâlnire bilaterală cu omologul său din Luxemburg, în cadrul căreia au fost abordate teme legate de cooperarea militară în NATO și Uniunea Europeană.

„Pentru România, consolidarea dimensiunii europene a apărării, în complementaritate cu NATO, reprezintă o contribuţie directă la securitatea naţională şi colectivă”, a mai transmis acesta.

Sprijinul pentru Ucraina și consolidarea apărării europene, pe agenda reuniunii

Una dintre temele centrale ale reuniunii Comitetului Militar al UE a fost continuarea sprijinului militar acordat Ucrainei.

„În cadrul sesiunii dedicate sprijinului militar acordat Ucrainei discuţiile au vizat evoluţiile din teatrul de operaţii, necesităţile în materie de capabilităţi militare, priorităţile de instruire şi lecţiile identificate pe câmpul de luptă. Un accent deosebit a fost pus pe adaptarea activităţilor desfăşurate în cadrul Misiunii de Asistenţă Militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei (EUMAM UA) la cerinţele operaţionale actuale ale forţelor armate ucrainene”, a transmis MApN, într-un comunicat.

Șefii apărării din statele membre au analizat, de asemenea, progresele realizate în dezvoltarea capacităților militare europene, cu accent pe capabilitățile strategice, pregătirea pentru apărare și consolidarea structurilor europene de comandă și control.