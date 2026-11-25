Băncile din România au ajuns să administreze peste 1.000 de miliarde de lei, cu aproape 100 de miliarde mai mult decât în urmă cu un an. Creșterea dimensiunii sistemului bancar nu înseamnă însă și câștiguri mai mari: raportat la valoarea activelor, băncile au obținut un profit mai mic decât în septembrie 2025. În plus, evoluția diferă de la o bancă la alta: Banca Transilvania și-a majorat profitul, în timp ce BRD a înregistrat o ușoară scădere.

Activele nete ale instituțiilor de credit din România au depășit pragul de 1.000 de miliarde de lei. Foto: arhivă

Creșterea activelor a fost de 96,3 miliarde de lei într-un singur an. La sfârșitul lunii iunie, cele 29 de instituții de credit din România aveau active nete de aproape 981 de miliarde de lei, iar în următoarele trei luni bilanțurile au crescut cu încă 22,6 miliarde de lei. Evoluția activelor și a rentabilității băncilor este analizată pe larg într-un material publicat de Adevărul Financiar, pe baza datelor BNR și a rapoartelor financiare ale instituțiilor de credit. Datele BNR includ și sucursalele băncilor străine.

Dincolo de dimensiunea sistemului bancar, un indicator important pentru evaluarea performanței este rentabilitatea activelor (ROA). Acesta arată cât profit net generează instituțiile de credit în raport cu activele medii și permite estimarea câștigului anualizat la fiecare 100 de lei administrați.

La sfârșitul lunii septembrie 2023, când sistemul bancar avea active de 757,3 miliarde de lei, ROA era de 1,91%. Trei ani mai târziu, activele au crescut cu 32,5% în termeni nominali, însă rentabilitatea anualizată a coborât la 1,55%. Astfel, câștigul anualizat raportat la fiecare 100 de lei de active a scăzut cu 36 de bani.

Rentabilitatea s-a îmbunătățit în 2026, dar nu a revenit la nivelul de anul trecut

Datele trimestriale arată că rentabilitatea activelor a recuperat o parte din scădere pe parcursul anului. ROA a urcat de la 1,39% în martie 2026 la 1,50% în iunie și la 1,55% în septembrie. Chiar și după această revenire, indicatorul a rămas cu 0,18 puncte procentuale sub nivelul din septembrie 2025.

O evoluție asemănătoare se observă și în cazul rentabilității capitalurilor proprii (ROE), indicator urmărit de acționari pentru a evalua profitul obținut în raport cu banii investiți în bancă. Acesta a coborât de la 18,41% în septembrie 2025 la 15,81% în septembrie 2026.

Rezultatele individuale ale băncilor arată însă evoluții diferite. BRD și Banca Transilvania au obținut venituri mai mari în primele nouă luni din 2026, dar creșterea profitului nu a fost aceeași la cele două instituții.

BRD a avut cheltuieli mai mari cu riscul de credit

În primele nouă luni din 2026, venitul net bancar al BRD a crescut cu 38 de milioane de lei față de perioada similară din 2025, ajungând la 3,188 miliarde de lei. Cheltuielile operaționale au scăzut ușor, cu aproximativ două milioane de lei, ceea ce a adus băncii un câștig suplimentar de circa 40 de milioane de lei înainte de costul riscului, potrivit calculelor Adevărul Financiar pe baza raportului trimestrial.

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Cheltuielile nete asociate riscului de credit au crescut însă de la 186 la 247 de milioane de lei. Majorarea de 61 de milioane de lei a depășit câștigul suplimentar obținut din activitatea curentă.

BRD a încheiat primele nouă luni cu un profit net individual de 1,09 miliarde de lei, cu 2,5% sub rezultatul din perioada similară a anului trecut. La nivelul grupului, care include și filialele, profitul net a crescut cu 1,5%, până la 1,176 miliarde de lei.

Banca Transilvania a raportat un profit în creștere cu 12,8%

Banca Transilvania a înregistrat un profit net individual de aproape 3,3 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 12,8% față de perioada similară din 2025.

Avansul a fost susținut de veniturile nete din dobânzi, care au crescut cu 6,1%, de cele din comisioane, cu 14,5%, și de veniturile din tranzacționare, mai mari cu 23,6%, potrivit raportului băncii.

Și în cazul BT au crescut cheltuielile asociate riscurilor. Ajustările nete pentru depreciere, pierderile așteptate și provizioanele pentru alte riscuri și angajamente de creditare au însumat 687,1 milioane de lei. La sfârșitul lunii septembrie, rata creditelor neperformante era de 2,47% la Banca Transilvania și de 2,7% la BRD, potrivit raportărilor individuale ale celor două instituții.

La nivelul sistemului bancar, cele mai recente valori disponibile în Buletinul lunar BNR pentru indicatorul creditelor neperformante sunt cele din august. Ponderea acestora a crescut de la 2,71% în decembrie 2025 la 2,89% în august 2026, după ce a ajuns la 2,92% în iulie. Indicatorul include întregul portofoliu de credite, atât împrumuturile acordate companiilor, cât și cele pentru populație.

Companiile au mai multe credite în euro decât în lei

În paralel cu creșterea activelor bancare, finanțarea companiilor a avansat într-un ritm mai lent. Soldul creditelor acordate societăților nefinanciare a ajuns la 230,7 miliarde de lei în septembrie 2026, cu 6,9% peste nivelul din urmă cu un an.

Structura împrumuturilor s-a schimbat însă. Soldul creditelor în lei a coborât de la 111,3 miliarde de lei în septembrie 2025 la aproximativ 106 miliarde de lei un an mai târziu. În schimb, creditele în euro, exprimate în echivalent lei, au crescut de la 102,4 la 122,6 miliarde de lei, potrivit datelor BNR.

Astfel, împrumuturile în euro au ajuns să reprezinte 53,1% din soldul creditelor acordate companiilor, față de 47,5% în septembrie 2025.