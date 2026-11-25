Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat la scrisoarea de protest semnată de 19 parlamentari liberali împotriva conducerii PNL și a lui Ilie Bolojan. Edilul susține că excluderea senatoarelor Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie din grupul parlamentar de la Senat a fost justificată și îi acuză pe contestatarii lui Bolojan că se coordonează sistematic cu PSD la vot.

Ciprian Ciucu. Foto: captură YouTube

Ciprian Ciucu afirmă că sancțiunile aplicate celor două senatoare au avut la bază comportamentul acestora în Parlament și în interiorul partidului. El susține că parlamentarii vizați participă la ședințele grupului PNL pentru a provoca scandal și pentru a transmite informații despre discuțiile și strategia formațiunii.

„Excluderea lor din Grupul PNL de la Senat a avut la bază faptul că trădează. La vot se coordonează cu PSD. Sistematic, permanent”, a scris primarul Capitalei într-o postare pe Facebook.

„Văd că minoritatea asta gălăgioasă care parazitează și confiscă comunicarea sedințelor BPN al PNL pozează în victime. De fapt ei sunt agresorii. Au trădat, au manipulat, au pus la cale operațiuni speciale. Din cauza lor suntem sub cota de încredere a lui Ilie Bolojan. Ce să mai înțeleagă oamenii dacă ei ataca partidul și conducerea legitimă, trădează și se coordonează cu PSD? Din cauza lor nu avem claritate și coerență. Au transformat partidul într-un câmp de luptă. Dar Partidul Național Liberal este iarăși viu! Și-a regăsit sufletul!”, a mai scris Ciucu.

Ciucu a criticat comunicatul celor 19 parlamentari, pe care îi acuză că se prezintă drept victime, deși, în opinia sa, ar fi contribuit la conflictele din partid și ar fi blocat deciziile conducerii prin acțiuni în instanță.

„Nu putem merge împreună în viitoarele alegeri! Nu cu trădătorii. Decizia liberalilor din Senat este justă si aduce claritate și coerență. P.S. Vreau ca data viitoare să candidez cu sigla Partidului Național Liberal la vedere, MARE!”, a transmis edilul, care a susținut că decizia liberalilor din Senat aduce „claritate și coerență” în partid.

19 parlamentari PNL îl acuză pe Bolojan de conducere autocratică

Reacția lui Ciprian Ciucu vine după ce 19 parlamentari PNL au semnat un comunicat prin care cer anularea sancțiunilor aplicate Nicoletei Pauliuc și Monicăi Anisie, precum și a măsurilor prin care Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost înlăturați din funcțiile de conducere ale comisiilor Senatului.

Semnatarii îl acuză pe Ilie Bolojan că gestionează partidul într-un mod „autocratic” și susțin că disciplina de vot este folosită selectiv pentru sancționarea celor care îl contestă.

Parlamentarii afirmă că unii dintre ei ar fi fost supuși unor presiuni pentru a-și retrage acțiunile în instanță împotriva unor decizii ale conducerii PNL, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare. Aceștia susțin că instanțele le-au admis cererile și au suspendat deciziile contestate.

În comunicat, cei 19 liberali reclamă și lipsa unei dezbateri interne privind colaborarea cu USR și direcția ideologică a partidului. Ei cer respectarea statutului și a regulamentelor parlamentare, anularea sancțiunilor și organizarea unei dezbateri reale despre viitorul formațiunii.