Președintele Nicușor Dan a anunțat că România face demersuri pentru a obține o alocare cât mai consistentă din viitorul buget al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034. Șeful statului a precizat că poziția țării noastre a fost stabilită în urma discuțiilor cu reprezentanții mai multor ministere înaintea reuniunii extraordinare a Consiliului European de la Bruxelles.

Foto: Facebook/Nicușor Dan

„Astăzi am avut o discuție cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe mâine. Am analizat și agreat poziția României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034”, a transmis președintele, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan a amintit că pregătirea poziției României a inclus și o consultare publică organizată marți la Administrația Prezidențială. La discuții au participat reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic și alte părți interesate.

România nu susține reduceri substanțiale ale bugetului european

Președintele a subliniat că România susține un buget european ambițios, care să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii, și a precizat că țara noastră nu este de acord cu reduceri substanțiale ale acestuia.

„Împreună cu Guvernul și cu ceilalți actori relevanți facem toate demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european și resursele necesare pentru susținerea priorităților sale de dezvoltare”, a afirmat Nicușor Dan.

În privința priorităților de finanțare, șeful statului a menționat politica de coeziune, competitivitatea economică, apărarea și securitatea, precum și extinderea Uniunii Europene. Totodată, România analizează propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii.

Nicușor Dan a avertizat că negocierile din cadrul Consiliului European vor fi dificile și a pledat pentru solidaritate și o viziune comună între statele membre.

Președintele României participă joi și vineri, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, unde unul dintre subiectele importante îl reprezintă viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034.