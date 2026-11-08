Manuel Neuer a devenit cel mai vârstnic fotbalist din istoria lui Bayern Munchen

Bayern Munchen a câștigat cu 2-1 meciul disputat pe terenul lui Mainz, în etapa a 9-a a campionatului de fotbal al Germaniei. De la învingători s-a remarcat în mod deosebit Manuel Neuer, care a devenit cel mai „bătrân” fotbalist din istoria grupării bavareze.

Manuel Neuer a contribuit la câștigarea a numeroase trofee de către Bayern Munchen Foto: EPAImages

Portarul lui Bayern Munchen a făcut o nouă eroare, în prima parte a meciului. Spre norocul lui, Lee Jae-Sung, care a înscris pentru Mainz, se afla în ofsaid. Astfel că golul n-a fost validat. Portarul bavarez a fost nevoit să părăsească terenul din cauza recidivei unei accidentări la picior, fiind înlocuit înainte de pauză de Jonas Urbig, care are 23 de ani.

La meciul de sâmbătă, Neuer a devenit cel mai vârstnic fotbalist din istoria lui Bayern Munchen, la 40 de ani și 225 de zile. El l-a depășit astfel pe fostul portar Bernd Dreher, care a evoluat la 40 de ani și 198 de zile,

În campionatul german de fotbal, Manuel Neuer este depășit de Uli Stein, fost jucător al lui Hamburg, care a apărat la 42 de ani și 170 de zile, și Toni Schumacher, fost component al lui FC Koln, care a stat în poartă la 42 de ani și 73 de zile.

În ultimul timp, Neuer a comis câteva erori grave. În meciul cu Augsburg, de luna trecută, a făcut ca adversarii să înscrie cel mai rapid gol marcat vreodată în Bundesliga, după doar opt secunde, prin Robin Fellhauer. Aceasta a fost cea mai recentă gafă dintr-un șir tot mai lung ale lui Neuer.

Potrivit Sofascore, pe baza datelor Opta, acea eroare a fost a cincea care a dus la un gol în ultimele sale 17 meciuri din Bundesliga, adică una la fiecare 3,4 partide. În cele 248 de apariții anterioare, el a comis doar 10 astfel de erori, adică una la fiecare 24,8 meciuri.

Neuer a jucat de două ori de la meciul cu Augsburg, încheiat 2-2, absentând în patru partide din cauza unei accidentări la picior. El a revenit în această săptămână, cu ocazia victoriei cu 2-0 obținute în fața lui Atletico Madrid, în Liga Campionilor.

Născut în 27 martie 1986, la Gelsenkirchen, Neuer a strâns 128 de prezențe în naționala Germaniei. Considerat unul dintre cei mai mari și mai influenți portari din toate timpurile, Neuer a fost descris ca un „portar măturator” datorită stilului său de joc și vitezei atunci când ieșea din zona careului. A fost desemnat cel mai bun portar al deceniului 2011-2020 de către IFFHS. În 2011, a semnat cu Bayern München și de atunci a câștigat 32 de trofee, inclusiv un număr record de 13 titluri în Bundesliga, două în Liga Campionilor UEFA (2013 și 2020). Este singurul portar din istorie care a obținut de două ori tripla europeană. În 2014, Neuer a terminat pe locul 3 în votul pentru Balonul de Aur, după Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. A fost premiat cu titlul de Cel Mai Bun Portar European de cinci ori, iar de IFFHS cu titlul de Cel Mai Bun Portar din Lume de cinci ori, împreună cu Gianluigi Buffon și Iker Casillas. De asemenea, a fost numit Cel Mai Bun Portar FIFA în 2020. Neuer a câștigat Cupa Mondială în 2014 cu echipa Germaniei și, de asemenea, „Mănușa de Aur" acordată pentru cel mai bun portar din acest turneu.

În meciul cu Mainz, Harry Kane, câștigătorul Balonul de Aur, nu a reușit să înscrie, dar a oferit două pase decisive pentru Joshua Kimmich și pentru Lennart Karl, acesta din urmă în vârstă de 18 ani. Bayern și-a prelungit seria de invincibilitate în deplasare, în campionat, la 31 de meciuri. Mainz a înscris prin Phillip Tietz în minutul 90+3.

Echipa din Munchen este lider în Bundesliga, fiind urmată de Borussia Dortmund, ambele echipe având 21 de puncte după nouă etape. Bayern are un golaveraj superior.

Alte rezultate înregistrate în etapa a 9-a din Bundesliga: Hamburger SV - Borussia Moenchengladbach 3-1, Paderborn - Eintracht Frankfurt 2-2, Borussia Dortmund - Elversberg 2-1, RB Leipzig - Augsburg 5-2.