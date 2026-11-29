Moscova l-a acuzat pe ministrul german de Externe, Johann Wadephul, că adoptă o atitudine conflictuală față de Rusia.

Dmitri Peskov Foto: Profimedia

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat la televiziunea de stat rusă că afirmațiile șefului diplomației germane denotă un „analfabetism profund”, relatează duminică dpa.

Reacția vine după discursul susținut luni de Wadephul la cea de-a 72-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a NATO, desfășurată la Berlin. „Trebuie să recunoaștem că vom avea pace și stabilitate în Europa doar împotriva Rusiei, nu împreună cu Rusia. Aceasta este analiza noastră lucidă”, a afirmat ministrul german.

Într-o intervenție de duminică la televiziunea de stat rusă, Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al președintelui Vladimir Putin, a pus la îndoială faptul că Wadephul ar fi făcut declarația într-o „stare lucidă”. „Este extrem de neobișnuit să auzi astfel de declarații din partea unui ministru de Externe”, a spus Ușakov.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, criticase anterior modul în care Wadephul înțelege istoria. Ea a susținut că perioadele de relații normale dintre Rusia și Germania au servit intereselor ambelor țări, în timp ce confruntările au fost întotdeauna în detrimentul Germaniei.

Moscova propune discuții despre securitatea europeană

Rusia și-a reiterat recent propunerea de a purta discuții privind o viitoare arhitectură de securitate europeană, în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului pe care îl duce împotriva Ucrainei, și i-a invitat pe europeni la Moscova. Zaharova a subliniat că Rusia constituie o parte importantă a Europei.

Potrivit aceleiași relatări, Ministerul rus de Externe a afirmat în repetate rânduri, în cursul săptămânii, că invitația adresată Germaniei, Franței și Marii Britanii nu primise încă un răspuns.

Ucraina a avertizat împotriva unor asemenea discuții cu Rusia, subliniind că Europa dispune deja de o arhitectură de securitate pe care Moscova o atacă în mod constant.