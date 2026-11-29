Peste două treimi (67%) dintre proprietarii de mașini chestionați în România se așteaptă ca reparațiile unui vehicul complet electric să coste mai mult decât cele ale unei mașini cu motor cu ardere internă. Datele provin dintr-un sondaj realizat de OnePoll, la solicitarea Castrol, pe un eșantion de 1.000 de proprietari români de autoturisme.

Mașină electrică Foto: Pixels

În privința întreținerii, doar 11% dintre proprietarii de mașini pe benzină sau diesel cred că ar plăti mai puțin pentru un vehicul electric echivalent. Totodată, 23% dintre respondenți nu au fost siguri cum s-ar compara costurile de reparație, potrivit rezultatelor prezentate de Castrol, scrie Agerpres.

Tinerii anticipează mai des costuri mai mari

Diferențele de percepție sunt importante între grupele de vârstă. În rândul celor cu vârste între 18 și 24 de ani, 76% cred că întreținerea unei mașini electrice ar costa mai mult, comparativ cu 48% dintre respondenții de 55–64 de ani.

În explicațiile care însoțesc sondajul, Castrol susține că vehiculele electrice sunt, de regulă, mai ieftin de întreținut decât modelele pe benzină sau diesel de dimensiuni similare. Compania invocă numărul mai mic de piese mobile și absența unor componente care necesită înlocuire, precum bujiile, curelele de distribuție sau componentele ambreiajului convențional.

Tot potrivit explicațiilor prezentate, frânarea regenerativă disponibilă pe multe vehicule electrice reduce uzura plăcuțelor și a discurilor de frână. Rezultatele sondajului descriu însă așteptările șoferilor, nu o comparație a facturilor de reparație și întreținere.

Reprezentanțele autorizate inspiră mai multă încredere

Sondajul a analizat și preferințele privind service-ul. Astfel, 66% dintre respondenți au fost de acord că, dacă ar deține o mașină electrică, ar avea mai multă încredere într-un dealer autorizat decât într-un service independent pentru reparații și întreținerea de rutină. Doar 7% au fost în dezacord cu această afirmație.

În interpretarea realizatorilor cercetării, aceste răspunsuri arată că service-urile independente mai au de lucrat pentru a câștiga încrederea actualilor și viitorilor proprietari de vehicule electrice.