 Mamaia și Constanța intră pe harta IronMan 70.3. România va găzdui pentru prima dată vestita competiție | adevarul.ro
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Mamaia și Constanța intră pe harta IronMan 70.3. România va găzdui pentru prima dată vestita competiție

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Brand emblematic al triatlonului mondial, cursa IronMan 70.3 va fi organizată și în țara noastră. Anul viitor, la Mamaia și Constanța se vor desfășura întreceri la înot, ciclism și alergare pe 113 km.

Întrecerile din cadrul IronMan sunt extrem de solicitante
Întrecerile din cadrul IronMan sunt extrem de solicitante Foto: EPAImages

România intră oficial în circuitul internațional IronMan 70.3. În 26 septembrie 2027, la Mamaia și Constanța va avea loc prima ediție organizată în România, aducând unul dintre cele mai cunoscute și puternice branduri globale de sport de anduranță. Practic această complexă întrecere sportivă va pune litoralul românesc pe harta internațională a turismului sportiv, oferind în același timp sportivilor amatori români, șansa istorică de a concura într-un IronMan 70.3 chiar la ei acasă.

Competiția presupune parcurgerea a trei probe consecutive – înot, ciclism și alergare – pe o distanță totală de 113 km (70,3 mile). Sportivii vor începe cu o probă de înot de 1,9 km în Marea Neagră, urmată de 90 km de ciclism, într-o singură buclă, pe un traseu care va conecta Mamaia cu localitățile Corbu, Constanța, Lumina, Ovidiu și Năvodari. Întrecerea se va încheia cu o probă de alergare de 21,1 km, desfășurată în două ture, pe promenada din Mamaia, unde participanții vor trăi emoția unui finish spectaculos marca IronMan.

Sportivii vor concura în sistem Age Group, pe categorii de vârstă, începând cu 18-24 de ani și urcând până la categoriile superioare și până la 75-79+ ani. Cursa va oferi posibilitatea calificării pentru IronMan 70.3 World Championship 2028.

Evenimentul de prezentare a întrecerii din România a avut loc la Mamaia
Evenimentul de prezentare a întrecerii din România a avut loc la Mamaia Foto: IronMan 70.3

Gabriel Solomon, Race Director al IronMan 70.3 Mamaia-Constanța, a declarat cu ocazia prezentării evenimentului: „Nu ne-am dorit doar să aducem o cursă în România, ci să punem România pe harta internațională a sportului de anduranță pentru amatori. Mamaia și Constanța ne oferă toate resursele pentru a construi o experiență memorabilă: Marea Neagră, un traseu rapid, o zonă de concurs compactă, infrastructură turistică și o destinație care are foarte multe de oferit dincolo de ziua cursei. Ambiția noastră este ca sportivii să vină aici pentru IRONMAN și să plece după ce au descoperit România”.

La întrecere se va putea participa atât individual, cât și în format ștafetă, în care cele trei discipline pot fi împărțite între membrii unei echipe. În plus față de distanța 70.3, evenimentul va include cursa 5150 Triathlon, care reprezintă formatul de distanță standard al familiei IRONMAN (1,5 km înot, 40 km ciclism și 10 km alergare). Aceasta va fi, de asemenea, disponibilă individual sau sub formă de ștafetă.

Triatlonul ar putea deveni duatlon. Proba de înot nu se poate desfăşura, momentan, din cauza poluării Senei

Experiența va fi completată de IRONKIDS, cursa de alergare dedicată copiilor, cu distanțe adaptate grupelor de vârstă, și de Night Run, o competiție deschisă comunității, familiilor, vizitatorilor și celor care vor să experimenteze atmosfera unui weekend IronMan.

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Foto: IronMan 70.3

Potrivit organizatorilor, cursele din acest circuit au particularitatea de a atrage vizitatori nu doar pentru o zi, sportivii călătorind adesea împreună cu familia, prietenii sau clubul, ceea ce generează un impact economic puternic. De exemplu, un studiu realizat pentru IronMan 70.3 Valencia 2025 estimează un impact de 4,84 milioane de euro în cheltuieli turistice, cu 69,2% participanți străini care au petrecut în medie 4,6 zile în destinație. La nivel global, evenimente precum cel de la Lahti din 2023 au generat un impact economic total de 30 de milioane de euro.

Alex Toma a obținut victorii în această întrecere sportivă

România are deja o comunitate activă de triatloniști amatori care participă la curse IronMan 70.3 și IronMan în întreaga lume, inclusiv sportivi care au obținut calificări și participări la Campionatele Mondiale.

Un reper al triatlonului românesc este Alex Toma, primul român care a câștigat o cursă internațională din circuitul IronMan și care a obținut victorii atât pe distanța IronMan 70.3, cât și pe distanța lungă (3,8 km înot, 180 km bicicletă, 42 km alergare). Acesta a declarat: „Pentru mulți dintre noi, un IronMan a însemnat întotdeauna și o călătorie departe de casă. Acum avem șansa de a trăi această experiență aici, în România, cu familiile și prietenii aproape, cu oamenii dragi încurajându-ne de pe marginea traseului. Dar cred că impactul cel mai mare va fi dincolo de linia de finish. Sunt convins că mulți dintre cei care vor veni să susțină sportivii vor pleca de acolo cu gândul că, într-o zi, ar putea fi chiar ei la start. Și asta poate fi cea mai frumoasă moștenire a acestui eveniment”.

În 2025, circuitul IronMan și IronMan 70.3 a înregistrat peste 250.000 de înscrieri, cu 148 de evenimente, în peste 50 de țări, și peste 170 de curse de calificare. În Europa Centrală și de Est, circuitul IronMan 70.3 este deja prezent în Polonia, Cehia, Estonia, Serbia, Croația și Grecia. România adaugă pe această hartă o destinație nouă: Marea Neagră.

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