 300 de sportivi din 11 ţări se vor întrece pe Transfăgărăşan la unul dintre cele mai spectaculoase triatloane din România | adevarul.ro
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300 de sportivi din 11 ţări se vor întrece pe Transfăgărăşan la unul dintre cele mai spectaculoase triatloane din România

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Aproximativ 300 de sportivi din 11 ţări vor lua startul, sâmbătă, în cea de-a 11-a ediţie Transfier, unul dintre cele mai spectaculoase triatloane din România. Proba de înot se va desfășura la Lacul Vidraru, ciclismul pe Transfăgărăşan, iar alergarea în zona Barajului Vidraru.

Concurenții se vor întrece pe Barajul Vidraru
Concurenții se vor întrece pe Barajul Vidraru Foto: Transfier

Potrivit organizatorilor, Transfier este genul de competiție la care își dorește să participe orice triatlonist care caută mai mult decât un rezultat. Traseul, diferența de nivel, peisajul și dificultatea probelor transformă cursa într-o experiență în sine.

Gabriel Solomon, Fondator Yolo Events, a declarat: „Se spune că triatlonul este un sport individual. Noi credem că este, de fapt, sportul în care faci poate cea mai importantă echipă: tu cu tine. La Transfier, încercăm să construim cadrul potrivit – un traseu memorabil, o organizare atentă și o comunitate care să te împingă mai departe. În fiecare an învățăm din feedback-ul concurenților și încercăm să facem cursa mai bună”.

La ediția 2026 se va concura la cinci categori
La ediția 2026 se va concura la cinci categori Foto: Transfier

La ediția 2026 se va concura la cinci categorii:

Half 70.3 Individual: 1.900 m înot, 90 km bicicletă, 21 km alergare;

Half 70.3 Ștafetă: 1.900 m înot, 90 km bicicletă, 21 km alergare;

Olimpic Individual: 1.500 m înot, 40 km bicicletă, 10 km alergare;

Olimpic Ștafetă: 1.500 m înot, 40 km bicicletă, 10 km alergare;

KOT – King of Transfăgărășan: 45 km bicicletă.

Competiția aduce la start sportivi cu niveluri diferite de experiență. În decursul timpului, la Transfier au participat concurenți cu vârste de la 18 ani până la peste 65 de ani, iar probele olimpice și cele de ștafetă oferă o variantă accesibilă și celor care nu sunt încă pregătiți pentru distanța Half.

Traseul pe care se concurează este unul spectaculos, fiind asigurat cu ajutorul voluntarilor. Spre exemplu, finish-ul probei Half se află la 390 de trepte deasupra zonei de acces, chiar la statuia lui Prometeu (Omul de Fier), iar o parte importantă din infrastructura de concurs – corturi, echipamente, materiale, produse și elemente de branding – trebuie transportată manual. În ziua cursei, voluntarii sunt prezenți de-a lungul traseului, în zonele de tranziție, la punctele de hidratare și la finish, susținând atât concurenții, cât și echipa de organizare. Iar la final, când ultimii sportivi au trecut linia de sosire, începe o altă cursă: demontarea și strângerea întregii infrastructuri într-un interval extrem de scurt.

Gabriel Solomon le-a mulțumit celor implicați în organizarea întrecerii: „Transfier nu ar putea exista fără voluntari. Sunt oamenii pe care concurenții îi întâlnesc pe tot parcursul zilei – îi încurajează, îi ajută, le dau apă, îi ghidează și, de multe ori, le dau exact energia de care au nevoie ca să continue. Iar în spatele cursei fac o muncă uriașă. Este o contribuție care nu apare în clasamente, dar fără de care nu există Transfier”.

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Foto: Transfier

Anul acesta, în zona de tranziție, concurenții vor avea parte și de o galerie aparte: un grup de copii din programul Ajungem MARI va face cheering și îi va încuraja în cursă. Este unul dintre momentele prin care Transfier își propune să aducă mai aproape comunități diferite și să transforme ziua de concurs într-o experiență care depășește clasamentul și timpul de finish. Ajungem MARI este programul socio-educațional al Asociației Lindenfeld, care sprijină copii și tineri din sistemul de protecție și din medii defavorizate prin educație, mentorat și experiențe de dezvoltare.

Pe de altă parte, Transfier își propune să devină unul dintre triatloanele-reper ale Europei, păstrând însă ceea ce îl face diferit – traseul, muntele, atmosfera și relația cu comunitatea. „Vrem să ducem Transfier cât mai aproape de potențialul lui maxim: un triatlon premium, dar friendly, într-un loc care nu prea are nevoie de artificii ca să fie spectaculos.”

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