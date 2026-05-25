Competiție de triatlon la Chiajna cu 500 de participanți și probe dedicate copiilor

Seven Sport Club anunță organizarea competiției Divertiland Triatlon by Seven 2026, care va avea loc pe 13 iunie 2026, la Divertiland Water Park, Chiajna, Ilfov.

Evenimentul face parte din calendarul oficial al Federației Române de Triatlon (FRTRI) și include probe dedicate atât sportivilor legitimați și amatorilor, cât și copiilor.

Competiția reunește cele trei discipline clasice ale triatlonului: înot, ciclism și alergare, într-un format construit pentru participare largă, dar și pentru competiție oficială. Evenimentul include patru probe principale:

● Superliga Supersprint: Campionat Național (FRTRI)

● Seven Supersprint Open

● Ștafetă: 3 membri (înot / bicicletă / alergare)

● TRIKids Triathlon by Seven, dedicat copiilor între 6 și 13 ani.

Pentru sportivii legitimați, competiția include atât un Campionat Național, cât și o etapă oficială de Superligă de Triatlon (FRTRI), iar pentru participanții amatori există curse open și format de ștafetă, fără licență obligatorie. Copiii beneficiază de trasee adaptate vârstei și de un cadru organizat pentru primele experiențe competiționale, inclusiv probe de tip ștafetă.

Evenimentul este construit ca o competiție accesibilă pentru întreaga familie, cu zone dedicate spectatorilor. Organizatorii estimează participarea a peste 500 de sportivi, alături de însoțitori și public.

Competiția are loc la Divertiland Water Park, partener principal și gazdă a evenimentului, un spațiu outdoor care permite desfășurarea tuturor probelor într-un perimetru controlat, cu infrastructură existentă pentru înot, trasee tehnice pentru ciclism și alergare pe asfalt. Locația oferă peste 10 hectare de spațiu, acces facil din București și zone dedicate sportivilor, publicului și partenerilor, anunță organizatorii.