Luis Manuel Lauret Rodriguez a adus singura medalie României la CM de haltere
Sportiv de origine cubaneză, Luis Manuel Lauret Rodriguez (cat. 110 kg) a câștigat singura medalie a României la Campionatul Mondial de haltere de la Ningbo (China). Acesta a cucerit „argintul” la stilul smuls.
Legitimat la CS Olimpia București, Lauret Rodriguez a reușit 194 kg la „smuls”, după ce a ratat ultima încercare, la 198 kg. Primul loc a fost ocupat de uzbeculAkbar Djuraev, cu 198 kg, iar locul 3 taiwanezului Po-Jen Chen, cu 191 kg.
La „aruncat”, Luis Lauret s-a clasat pe locul 7, cu 222 kg, ratând la 226 kg. Djuraev a fost pe locul 1, cu 234 kg, urmat de iranianul Alireza Nasiri, cu 233 kg, și turkmenul Șahzadbek Matiakubov, cu 230 kg.
La total, clasamentul a arătat astfel: 1 Djuraev 432 kg, 2. Nasiri 418 kg, 3. Matiakubov 417 kg, 4. Lauret, 416 kg.
Născut în 20 ianuarie 1997, în Luis Manuel Lauret Rodríguez a cucerit medalii la categoria grea, atât în competițiile panamericane, cât și în cele europene. Cel mai bun rezultat al său a fost medalia de argint obținută la Campionatele Mondiale din 2025, la proba de smuls, în cadrul categoriei masculine de 110 kg.
În urma acestui rezultat, România a ocupat locul 14 în clasamentul pe medalii. Pe locul 1 a terminat China, cu 27 de medalii, dintre care 11 au fost de aur.
Campioana europeană, Mihaela Cambei a încheiat pe locul 7 la categoria 53 kilograme. Dinamovista a avut un total de 200 kg. La stilul smuls, vicecampioana olimpică de la Paris a reușit 91 kg şi a terminat pe locul 6, în timp ce, la stilul aruncat, cu 109 kg, a fost pe 14.
Campionatul Mondial din China a fost prima competiție de calificare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.
Rusia va găzdui CM de haltere din 2030
Kremlinul a sărbătorit decizia Federaţiei Internaţionale de Haltere (IWF) de a atribui Moscovei organizarea Campionatului Mondial din 2030. „Rusia trebuie să se alăture pe deplin familiei sportive globale, deoarece această familie nu poate prospera fără participarea Rusiei”, a afirmat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei Rusiei, Dmitri Peskov.
Va fi primul campionat mondial într-un sport olimpic care va avea loc în Rusia din februarie 2022, când a început războiul din Ucraina. Decizia a fost adoptată de Comitetul Executiv IWF, care a confirmat că Ahmedabad (India) va găzdui CM din 2029. Forul mondial a acordat CM de juniori din 2028 oraşului Pristina din Kosovo și CM de tineret (Under 20) capitalei Venezuelei, Caracas.