Luis Manuel Lauret Rodriguez a adus singura medalie României la CM de haltere

Sportiv de origine cubaneză, Luis Manuel Lauret Rodriguez (cat. 110 kg) a câștigat singura medalie a României la Campionatul Mondial de haltere de la Ningbo (China). Acesta a cucerit „argintul” la stilul smuls.

Luis Manuel Lauret Rodriguez a urcat pe treapta a doua a podiumului la „smuls” Foto: Federația Română de Haltere

Legitimat la CS Olimpia București, Lauret Rodriguez a reușit 194 kg la „smuls”, după ce a ratat ultima încercare, la 198 kg. Primul loc a fost ocupat de uzbeculAkbar Djuraev, cu 198 kg, iar locul 3 taiwanezului Po-Jen Chen, cu 191 kg.

La „aruncat”, Luis Lauret s-a clasat pe locul 7, cu 222 kg, ratând la 226 kg. Djuraev a fost pe locul 1, cu 234 kg, urmat de iranianul Alireza Nasiri, cu 233 kg, și turkmenul Șahzadbek Matiakubov, cu 230 kg.

Medalia de argint cucerită de sportivul originar din Cuba Foto: Federația Română de Haltere

La total, clasamentul a arătat astfel: 1 Djuraev 432 kg, 2. Nasiri 418 kg, 3. Matiakubov 417 kg, 4. Lauret, 416 kg.

Născut în 20 ianuarie 1997, în Luis Manuel Lauret Rodríguez a cucerit medalii la categoria grea, atât în ​​competițiile panamericane, cât și în cele europene. Cel mai bun rezultat al său a fost medalia de argint obținută la Campionatele Mondiale din 2025, la proba de smuls, în cadrul categoriei masculine de 110 kg.

În urma acestui rezultat, România a ocupat locul 14 în clasamentul pe medalii. Pe locul 1 a terminat China, cu 27 de medalii, dintre care 11 au fost de aur.

Campioana europeană, Mihaela Cambei a încheiat pe locul 7 la categoria 53 kilograme. Dinamovista a avut un total de 200 kg. La stilul smuls, vicecampioana olimpică de la Paris a reușit 91 kg şi a terminat pe locul 6, în timp ce, la stilul aruncat, cu 109 kg, a fost pe 14.

Campionatul Mondial din China a fost prima competiție de calificare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Rusia va găzdui CM de haltere din 2030

Kremlinul a sărbătorit decizia Federaţiei Internaţionale de Haltere (IWF) de a atribui Moscovei organizarea Campionatului Mondial din 2030. „Rusia trebuie să se alăture pe deplin familiei sportive globale, deoarece această familie nu poate prospera fără participarea Rusiei”, a afirmat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei Rusiei, Dmitri Peskov.

Va fi primul campionat mondial într-un sport olimpic care va avea loc în Rusia din februarie 2022, când a început războiul din Ucraina. Decizia a fost adoptată de Comitetul Executiv IWF, care a confirmat că Ahmedabad (India) va găzdui CM din 2029. Forul mondial a acordat CM de juniori din 2028 oraşului Pristina din Kosovo și CM de tineret (Under 20) capitalei Venezuelei, Caracas.