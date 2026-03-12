Fostul vicecampion olimpic Andrei Socaci a murit la 59 de ani. La Los Angeles 1984, halterofilul strălucea la vârsta de 18 ani

Fostul halterofil Andrei Socaci, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, a decedat la vârsta de 59 de ani, informează Clubul Sportiv Dinamo pe pagina oficială de Facebook.

„O veste tristă pentru Dinamo și sportul românesc: fostul mare campion la haltere Andrei Socaci s-a stins din viață la numai 59 de ani. Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, se arată în informarea făcută de CS Dinamo.

Născut pe 19 iunie 1966 la Sântimbru (județul Alba), Andrei Socaci a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 1984 la vârsta de doar la 18 ani. A fost prima și cea mai importantă medalie din cariera sa.

Ulterior, Socaci a mai câștigat 15 medalii la Campionatele Europene (4 de aur, 5 de argint și 6 de bronz) și 12 la Campionatele Mondiale (3 de aur, 3 de argint și 6 de bronz).

Pentru performanțele sale, Andrei Socaci a primit titlul de maestru emerit al sportului.

După ce și-a încheiat cariera sportivă, el a ocupat funcția de antrenor în cadrul secției de haltere a CS Dinamo.