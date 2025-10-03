Mihaela Cambei e campioană mondială la haltere! Și-a mai trecut în cont încă două medalii de argint

Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur și două de argint la categoria 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), potrivit site-ului competiției, citat de Agerpres.

Mihaela Cambei, medaliată cu argint la JO 2024 la categoria 49 kg, a obținut la Forde medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg, iar la aruncat (114 kg) și total (208 kg) a luat argint. Ea a fost întrecută de halterofila nord-coreeană Hyon-gyong Kang, la aruncat (121 kg) și la total (214 kg).

”Performanță extraordinară în condițiile în care este prima ei participare la noua categorie 53 kg!”, a reacționat clubului Dinamo, de care aparține sportiva noastră. Mihaela Cambei vizează această categorie la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

România participă cu patru sportivi la Mondiale, în continuare urmând să evolueze Andreea Cotruța (cat. 63 kg) și Luis Rodriguez (cat. 110 kg). Peste 500 de sportivi din 93 de țări participă la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde, primul test internațional din acest nou ciclu olimpic Los Angeles 2028 rezervat seniorilor.