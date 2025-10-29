An de vis pentru Mihaela Cambei. Halterofila din România, triplă campioană europeană de tineret

Halterofila română Mihaela Cambei și-a trecut în palmares încă trei medalii de aur la Campionatele Europene U23 de la Dures, în Albania, la categoria 53 kg, cu un total impresionant de 205 kg.

După ce a dominat continentul și la Chișinău în aprilie, și-a completat colecția cu aur mondial la Campionatele de la Forde, Norvegia, unde a câștigat o medalie de aur și două de argint.

În ultimul an în care mai putea concura la tineret, sportiva a fost de neoprit la Dures. A ridicat 95 kg la smuls și 110 kg la aruncat, cucerind aurul și la total. Aceasta a fost o confirmare a unui an excepțional, în care a dus mai departe performanța de la Jocurile Olimpice de la Paris, unde obținuse medalia de argint.

Cambei a arătat constanță la toate competițiile majore: la Campionatele Europene de la Chișinău, în categoria ei obișnuită 49 kg, a câștigat aur la smuls (85 kg), aruncat (105 kg) și total (190 kg), repetând performanțele din edițiile precedente de la Yerevan 2023 și Sofia 2024.

„La acest concurs chiar am simțit presiunea, pentru că oamenii au așteptări. Eu trebuie să fiu în priză indiferent de competiție”, a spus sportiva la întoarcerea din Moldova.

Campionatele Mondiale de la Forde

Vârful anului a fost la Campionatele Mondiale de la Forde. La categoria 53 kg, Mihaela a câștigat aurul la smuls cu 94 kg, record european, și a luat argintul la aruncat (114 kg) și la total (208 kg), stabilind alte recorduri europene.

„Am vrut să câștig aurul la smuls, apoi să lupt ca un războinic pentru un loc pe podium pe total”, a mai spus Mihaela Cambei.

Cântărind 50,91 kg, Mihaela a fost cea mai ușoară dintre concurentele categoriei 53 kg. Anul 2025 rămâne astfel unul de aur pentru Mihaela Cambei, care își confirmă statutul de vedetă a halterofilii românești și mondiale.