Mihaela Cambei, femeia care luptă cu greutățile. Sportiva noastră a luat trei medalii la Europene de haltere

Sportiva română Mihaela Valentina Cambei, vicecampioană olimpică la Paris, a cucerit o medalie de aur și două de argint la cat. 53 kg, duminică, la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia).

Cambei a luat aurul la stilul smuls, cu 95 kg, după ce a ratat a doua încercare, la 93 kg, și argint la aruncat, cu 114 kg (a ratat la 117 kg), și la total, cu 209 kg.

Belgianca Nina Sterckx a obținut medalii de argint la smuls (94 kg) și de aur la aruncat (116 kg) și total (210 kg).

Alexia Diana Șipoș s-a clasat pe locul 4 la stilul smuls, cu 81 kg, la aruncat a fost a 10-a, cu 98 kg, iar la total s-a clasat pe 5, cu 179 kg.

La cat. 48 kg, Ioana Mădălina Miron a încheiat pe locul 6 la smuls, cu 73 kg, a fost a 12-a la aruncat, cu 85 kg, iar la total a încheiat pe 9, cu 158 kg.

România participă cu 15 sportivi la Europenele din Georgia, 7 la feminin și 8 la masculin. La precedenta ediție a Campionatelor Europene, desfășurată anul trecut la Chișinău (Republica Moldova), delegația României (formată din 15 sportivi) a câștigat 11 medalii, dintre care patru de aur, trei de argint și patru de bronz.