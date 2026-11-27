Dennis Man și Ianis Hagi ar putea schimba echipele în următoarea perioadă de mercato. Ambii internaționali români sunt în atenția unor cluburi importante, iar plecările de la PSV, respectiv Alanyaspor, ar putea deveni realitate încă din această iarnă.

Ianis Hagi și Dennis Man Foto: Sportpictures

Dennis Man, în atenția celor de la Lazio

Dennis Man (28 de ani) ar putea pleca de la PSV Eindhoven la doar un an și jumătate după transferul de 9 milioane de euro de la Parma. Românul și-a pierdut locul de titular, iar numărul minutelor primite a scăzut considerabil față de sezonul trecut, când a contribuit la câștigarea titlului.

Lazio este principala favorită pentru transferul său și ar fi început deja discuțiile cu PSV pentru un împrumut până la finalul sezonului. Valencia și Atalanta sunt, de asemenea, interesate de internaționalul român, care are un salariu de până la două milioane de euro pe an, cu bonusuri incluse.

O despărțire de Eindhoven ar putea reprezenta soluția potrivită pentru Man, în condițiile în care nu mai beneficiază de încrederea și timpul de joc de care avea parte în sezonul precedent.

„Pentru Dennis Man, plecarea de la PSV pare, la rândul ei, cea mai bună variantă, din mai multe motive. Practic, fotbalistul român nu mai intră în calculele clubului din Eindhoven, deși calitățile sale l-ar putea transforma în continuare într-un jucător important. O mutare la o altă formație i-ar putea oferi mult mai multe oportunități de joc decât cele de care beneficiază în prezent!”, menționează olandezii de la footballtransfers.com.

Ianis Hagi, la un pas de Marseille!

Ianis Hagi (28 de ani) ar putea părăsi Alanyaspor încă din această iarnă, deși a semnat cu formația turcă în vara lui 2025. Mijlocașul român mai are contract până la finalul sezonului, însă despărțirea s-ar putea produce mai devreme.

Marseille, echipă cu un nume important în fotbalul francez, este interesată de transferul internaționalului român. Potrivit Transferfeed, conducerea lui Alanyaspor ar fi dispusă să-i permită plecarea în pauza de mercato din iarnă, fără să solicite bani în schimb.

Varianta unei plecări gratis ar avantaja și clubul francez, care se confruntă cu probleme financiare și nu ar vrea să plătească pentru transfer. Pentru Ianis Hagi, o mutare la Marseille ar însemna un pas important în carieră și șansa de a evolua într-un campionat de top.

„Alanyaspor este dispusă să-l elibereze pe mijlocașul român în vârstă de 28 de ani fără nicio sumă de transfer în această iarnă. Hagi are în prezent un contract cu clubul turc până în vara anului 2027!”, au notat cei de la Transferfeed.