Incidente teribile au avut loc înaintea meciului dintre Olympique Marseille și Levski Sofia, din etapa a cincea a Europa League (1-0). Confruntările s-au soldat cu cinci persoane transportate la spital și alte 11 rănite.

Foto: X @radiokameleon

Ultrașii lui Marseille au aruncat cu sticle, torțe și petarde spre zona în care se aflau susținătorii oaspeților, inclusiv membri ai familiilor jucătorilor. În timpul altercațiilor s-au folosit pumni, bâte și bare metalice, iar mai multe femei au fost deposedate de poșete.

Emmanuel Macron promite pedepse

Violențele de pe Stade Velodrome au provocat reacții la cel mai înalt nivel politic. Președintele Franței a condamnat atacurile asupra fanilor bulgari. Potrivit Palatului Elysee, acesta a discutat despre incidente cu premierul Bulgariei, Roumen Radev, în timpul summitului european de la Bruxelles. Macron a subliniat că astfel de acte nu își au locul nici în sport, nici în societate și a dat asigurări că vinovații vor fi trași la răspundere.

„A condamnat cu cea mai mare fermitate aceste acte de violență care i-au vizat pe suporterii bulgari și care nu își au locul în sport sau în spațiul public. L-a asigurat că aceste acte nu vor rămâne nepedepsite!”, a transmis Palatul Élysée, potrivit presei franceze.

„Autoritățile trebuie să îi tragă la răspundere pe cei care au comis agresiunile!”

După ce imaginile cu atacurile asupra suporterilor lui Levski Sofia au devenit publice, președinta Bulgariei a condamnat vehement incidentele violente de la Marseille. Iliana Iotova a catalogat scenele drept șocante și a cerut autorităților franceze să investigheze în detaliu desfășurarea evenimentelor și să îi identifice pe toți cei implicați în agresiuni.

„Autoritățile franceze trebuie să clarifice circumstanțele agresiunilor și să îi tragă la răspundere pe cei care le-au comis, în timp ce UEFA trebuie să verifice modul în care a fost asigurată securitatea suporterilor bulgari pe stadion. Suntem pregătiți să oferim tot sprijinul necesar compatrioților noștri! Un asemenea comportament este inacceptabil!”, a transmis președinta Bulgariei.

În urma incidentelor, conducerea lui Levski Sofia a trimis o plângere către UEFA și a cerut deschiderea unei anchete. Potrivit presei bulgare, și președinta Bulgariei a solicitat forului european să verifice măsurile de securitate luate pentru protejarea spectatorilor.