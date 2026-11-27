Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat vineri direcțiile pe care Guvernul intenționează să le urmeze la construirea bugetului pentru 2027. Printre priorități se numără reducerea cheltuielilor inutile din administrație, restructurarea companiilor publice care înregistrează pierderi, îmbunătățirea colectării taxelor și accelerarea investițiilor finanțate din fonduri europene.

Nazare anunță prioritățile bugetului pe 2027 Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Oficialul a explicat că viitorul buget trebuie să păstreze echilibrul fiscal și să evite noi presiuni asupra economiei, în condițiile în care statul trebuie să își coreleze cheltuielile cu resursele disponibile.

„În primul rând, protejăm stabilitatea fiscală și evităm împovărarea suplimentară a economiei. Un buget cumpătat, fără derapaje în cheltuirea banului public, reprezintă un pas esențial în efortul de temperare a inflației și de scădere a costurilor de finanțare în economie, în beneficiul direct al companiilor și al cetățenilor”, a declarat Alexandru Nazare.

Un alt obiectiv anunțat de ministru este protejarea investițiilor și utilizarea mai rapidă a banilor europeni. România mai are la dispoziție aproximativ 19 miliarde de euro din fondurile de coeziune pentru perioada 2027–2029, la care se adaugă finanțarea prin programul SAFE.

Nazare a precizat că autoritățile trebuie să se concentreze în primul rând pe proiectele deja începute și să direcționeze resursele către investiții care pot produce efecte concrete în economie.

„Prioritatea zero: să finalizăm șantierele deja deschise și să reorientăm resursele către investiții productive, cu efect real de multiplicare în economie”, a subliniat ministrul.

Nazare: Statul trebuie să dea primul exemplu prin eliminarea risipei

În ceea ce privește cheltuielile administrației, ministrul Finanțelor a susținut că efortul de consolidare bugetară nu trebuie suportat doar de mediul economic. Potrivit acestuia, statul trebuie să înceapă prin reducerea risipei, restructurarea companiilor publice cu pierderi și îmbunătățirea colectării veniturilor.

„Nu putem cere eforturi doar de la economie; statul trebuie să dea primul exemplu prin eliminarea risipei din administrație, restructurarea companiilor publice cu pierderi și o colectare mai eficientă, susținută bineînțeles de modernizarea ANAF, astfel încât toată lumea să își plătească obligațiile”, a afirmat Alexandru Nazare.

Al patrulea principiu prezentat de ministru se referă la corelarea cheltuielilor publice cu posibilitățile reale ale bugetului. Astfel, orice măsură care presupune cheltuieli permanente ar trebui să aibă în spate o sursă de finanțare stabilă.

„Orice cheltuială permanentă nouă trebuie să aibă o sursă permanentă de finanțare; doar așa putem susține o creștere sănătoasă a veniturilor populației și servicii publice de calitate în sănătate și educație”, a explicat ministrul Finanțelor.

Nazare: România nu are nevoie de alarmism sau promisiuni fără acoperire

La finalul prezentării, Alexandru Nazare a transmis că România trebuie să continue măsurile de stabilizare economică și să mențină încrederea partenerilor externi, fără angajamente care nu pot fi susținute financiar.

„România în acest moment nu are nevoie nici de alarmism, nici de promisiuni fără acoperire. Are nevoie de consecvență, de angajamente respectate și un parteneriat trainic între stat, mediul de afaceri și cetățeni”, a declarat ministrul.

Acesta a adăugat că obiectivul pentru anul viitor este ca stabilitatea obținută prin măsurile de ajustare fiscală să se reflecte în dezvoltarea economică și în nivelul de trai al populației.

„Am demonstrat într-un an și jumătate că putem evita criza și că putem recâștiga încrederea partenerilor. În 2027, misiunea noastră este să transformăm această stabilitate în dezvoltare reală, resimțită în bunăstarea fiecărui român”, a încheiat Alexandru Nazare.