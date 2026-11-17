Dennis Man (28 de ani) ar putea schimba echipa în această iarnă, după ce nu a reușit să-și câștige un loc de titular la PSV Eindhoven.

Dennis Man ar putea schimba echipa Foto: Instagram

Fotbalistul român nu mai intră în planurile de bază ale antrenorului Peter Bosz, iar o despărțire de formația olandeză pare tot mai posibilă.

Interesul pentru internaționalul român nu lipsește. Atalanta, Valencia și Lazio sunt cele trei cluburi care îl au în vedere, însă italienii par să fi făcut deja primii pași concreți. Oficialii lui Lazio au început discuțiile cu PSV pentru a-l aduce pe Man sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu posibilitatea de a-l cumpăra ulterior.

Potrivit informațiilor publicate de Soccernews.nl, conducerea clubului din Eindhoven ar fi de acord cu plecarea românului în perioada de transferuri din ianuarie. Un posibil motiv îl reprezintă și salariul lui Dennis Man, acesta fiind unul dintre jucătorii cu cele mai mari venituri din lotul olandezilor. În plus, în presa din Olanda se vorbește despre interesul lui PSV pentru Kevin De Bruyne (35 de ani), iar o eventuală mutare a belgianului ar presupune costuri importante. În aceste condiții, reducerea cheltuielilor cu salariile ar putea cântări în decizia clubului.

Pentru Lazio, interesul pentru Dennis Man nu este unul nou. Gruparea din capitala Italiei a încercat să-l transfere și în vara trecută, însă negocierile nu s-au concretizat. De această dată, discuțiile ar putea avea un deznodământ diferit, iar internaționalul român ar putea ajunge în Serie A chiar la începutul anului viitor.