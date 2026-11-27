Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, i-a adresat vineri o scrisoare deschisă copreședintei partidului german AfD, Alice Weidel, cerându-i să își retragă afirmațiile recente despre români și să le prezinte scuze publice, tot de la tribuna Bundestagului.

Ionel Bogdan, purtător de cuvânt PNL Foto: Facebook/Ionel Bogdan

În scrisoarea publicată pe Facebook, liberalul respinge generalizările la adresa comunității românești și invocă aportul românilor care lucrează în Germania.

„Doamnă Weidel, aţi spus în Bundestag că familii din România «trăiesc regeşte» din ajutoarele Germaniei. Vă răspund direct. Germania se bazează zi de zi şi pe munca românilor, în spitale, în fabrici şi pe şantiere. Oamenii aceştia muncesc, plătesc taxe şi contribuie la prosperitatea ţării dumneavoastră”, a transmis Ionel Bogdan.

Purtătorul de cuvânt al PNL îi cere liderei AfD să prezinte dovezi dacă are informații despre fraude și să solicite intervenția autorităților în cazurile concrete de încălcare a legii.

„Dacă aveţi dovezi de fraudă, puneţi-le pe masă. Spuneţi ce s-a întâmplat, cine a încălcat legea şi cereţi autorităţilor să intervină. Asta înseamnă să tratezi serios o problemă. Să arunci suspiciunea asupra unei întregi comunităţi de la tribuna Bundestagului este o nedreptate”, arată Bogdan.

În opinia sa, asemenea declarații riscă să îi stigmatizeze pe românii care muncesc în Germania, își respectă obligațiile și contribuie la economia acestei țări. Bogdan i-a cerut totodată lui George Simion să își reconsidere poziția față de AfD.

„În acelaşi timp, îi cer public lui George Simion să îşi reconsidere poziţia faţă de AfD şi să clarifice dacă mai poate susţine un parteneriat cu acest partid în condiţiile unor asemenea declaraţii la adresa românilor. Românii din diaspora au dreptul să ştie dacă solidaritatea pe care AUR o declară faţă de ei se reflectă şi în deciziile politice pe care AUR le ia”, a afirmat liberalul.

În finalul scrisorii, Ionel Bogdan îi solicită din nou lui Alice Weidel să își retragă afirmațiile și să le ceară scuze românilor: „Tot public. Tot de la tribuna Bundestagului”.

Reacția vine după ce, la începutul lunii noiembrie, Alice Weidel a susținut că românii din Germania ar „jefui” sistemul social german. Ulterior, lidera AfD a afirmat că familii întregi de români și bulgari trăiesc „regește” din ajutoarele primite.

„Alocații pentru copii, ajutoare sociale de bază, servicii medicale: Tot mai mulți migranți din România profită de sistemul nostru de protecție socială. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD putem schimba radical politica migrației!”, a spus aceasta, pe 28 octombrie.