Lovitură dură pentru Dinamo: ACS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, intră oficial în faliment

Telenovela „Dinamo” mai bifează un episod dramatic. ACS FC Dinamo, clubul controlat de Nicolae Badea și cunoscut de suporteri drept „Dinamo Badea”, a fost declarat oficial în faliment de Tribunalul București, la capătul unei proceduri de insolvență care a durat mai bine de 14 ani.

Decizia a fost pronunțată miercuri, 12 noiembrie, după ce administratorul judiciar a solicitat deschiderea procedurii de faliment, motivând că asociația nu mai poate să-și plătească datoriile și nu a respectat planul de reorganizare aprobat anterior.

„Din păcate, obligațiile asumate prin planul de reorganizare nu au fost îndeplinite. În aceste condiții, cerem deschiderea procedurii de faliment”, a transmis administratorul judiciar, potrivit ProSport.

Sfârșit de drum pentru ”Dinamo Badea”

Fondată în 2010, ACS FC Dinamo a intrat în insolvență chiar din primul an de existență. De-a lungul anilor, clubul a renunțat treptat la activitatea echipei de seniori din Liga 3, din cauza problemelor financiare.

Odată cu decizia instanței, toate bunurile și activele asociației vor fi scoase la licitație publică, iar sumele obținute vor merge către creditorii care mai au de recuperat bani.

Printre acestea se numără și nocturna bazei sportive de la Săftica, aflată în proprietatea ACS FC Dinamo, dar utilizată în prezent de clubul din Superligă.

Deși activitatea sportivă este aproape inexistentă, ACS FC Dinamo mai are doar câteva grupe de juniori, asociația deținea în continuare marca „Fotbal Club Dinamo” și stema cu cei doi câini, simboluri iconice folosite și de echipa din Superligă.

Două cluburi Dinamo mai rămân în viață

După prăbușirea ACS FC Dinamo, doar două entități mai poartă oficial numele „Dinamo”: