Val de amenzi în Superligă! Rapid, Dinamo, FCSB, U Cluj și Csikszereda, lovite de deciziile Comisiei de Disciplină

Ploaie de amenzi în fotbalul românesc! Rapid, Dinamo, FCSB, U Cluj și Csikszereda, sancționate de Comisia de Disciplină a FRF.

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a avut o ședință tensionată, iar verdictul a venit cu o listă lungă de sancțiuni. Cele mai dure amenzi au fost aplicate după derby-ul dintre Dinamo și Rapid, din etapa a 13-a a Superligii, meci care a oferit spectacol și pe teren, dar și în tribune.

Rapid, din nou în topul amenzilor

Atât Dinamo, cât și Rapid au fost amendate pentru comportamentul fanilor: torțe, materiale pirotehnice și scandări jignitoare au atras atenția comisiei.

„SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 – Incidente – ... se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată în comunicatul oficial al Federației Române de Fotbal.

Giuleștenii au primit la rândul lor o amendă de 11.250 RON, cea de-a șasea sancțiune în acest sezon, după incidente similare la partidele cu Farul Constanța, Petrolul Ploiești, FC Hermannstadt, FCSB și FC Botoșani.

Lista amenzilor primite de Rapid în sezonul 2025/26:

Dinamo - Rapid: 11.250 RON

Rapid - Farul: 10.000 RON

Petrolul - Rapid: 7.500 RON

Rapid - Hermannstadt: 5.000 RON

Rapid - FCSB: 10.000 RON

Rapid - Botoșani: 5.000 RON

Alte cluburi, sancționate pentru incidente în tribune

Comisia nu s-a oprit aici. Pentru comportamentul fanilor, au fost amendate și alte cluburi din Superligă și Liga 2:

FCSB – 7.500 RON

FK Csikszereda – 5.000 RON

Universitatea Cluj – 5.000 RON

Metaloglobus a fost și ea sancționată pentru abateri similare.

Rapid devine astfel „campioana amenzilor” din Superligă, cu peste 50.000 RON plătiți doar în primele luni ale sezonului.