Exclusiv Fundația Pro Dinamo îi ține isonul managerului Popovici: nu trebuie să emitem documente justificative pentru părinți

Fundația Pro Dinamo, în conturile căreia Mihai Popovici (managerul Academiei de înot de la CS Dinamo) spune că s-au dus banii strânși de părinți în vederea achiziționării de echipament marca Arena pentru sportivi, a oferit un punct de vedere oficial pentru „Adevărul”. Oficialul fundației nu oferă nicio dovadă cncretă (acte) în sprijinul celor susținute și nici nu precizează care este suma intrată în cont pentru a cumpăra echipamente.

„Fundația Pro Dinamo respectă principiul de legalitate la toate operațiunile pe care le efectuează, inclusiv în tranzacția la care faceți referire.

În acest sens, fundația deține documente justificative, legale, atât în ceea ce privește intrările, cât și ieșirile.

Vă informăm ca banii au ajuns la fundație numai prin intermediul conturilor bancare, pe baza unui contract de sponsorizare încheiat între persoana fizică - sponsor și fundație - beneficiar.

Sponsorul este cel care este în posesia documetelor justificative privind plățile în cadrul contractului de sponsorizare.

De asemenea, tot el este cel care a fost informat de către reprezentanții academiei de înot a CS Dinamo cu privire la modul cum a fost realizat acest contract.

În consecință, fundația nu trebuie să emită documente justificative altor persoane, respectiv părinți, cu care fundația nu are nici un fel de raport juridic”, transmite directorul economic-fianciar, A. Zega.

Fundația Pro Dinamo a fost înființată în martie 1996 de către comandantul clubului de la acea vreme, fostul fotbalist Cornel Dinu, și de vicepreședintele grupării „roș-albe”, fostul mare handbalist Valentin Samungi.

Scopul fundației a fost de a strânge bani pentru celelalte departamente din club, cu excepția fotbalui, fără a depinde de bugetul redus pus la dispoziție de Ministerul de Interne.