Cornel Dinu, confesiune din patul de spital: „Au pus 12 senzori pe mine”

Cornel Dinu trece printr-o perioadă delicată. Ajuns la 77 de ani, fostul mare dinamovist se confruntă cu probleme serioase de sănătate, care l-au obligat să ajungă din nou pe mâna medicilor.

„Procurorul”, așa cum îl știe toată suflarea roș-albă, s-a retras în ultimii ani din lumina reflectoarelor. După pierderea soției și mai multe probleme medicale, Cornel Dinu a ales liniștea și discreția, departe de ochii publicului, în ultimele luni.

Care este starea de sănătate a lui Cornel Dinu

În weekend, starea sa s-a înrăutățit, iar sâmbătă, 8 noiembrie, Cornel Dinu a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență din București. Miercuri, 12 noiembrie, „Procurorul” a oferit primele declarații din spital, mărturisind că a avut dificultăți de respirație și este monitorizat atent de medici.

”Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24, mi-au pus 12 senzori pe mine, cu fire, cu monitoare, parcă eram RoboCop. Au vrut să vadă dacă se impune implantarea unui pacemaker. Un pacemaker ventricular, nu cardiac, să ajute la respirație.

Au constatat că nu e cazul, așa că mâine (n.r. joi, 13 noiembrie) mă externează, plec acasă la prietenii mei necondiționați, câinii mei. Problema este că n-am reușit să dorm decât două, trei ore pe noapte, ziua aici nu se poate dormi, sper să dorm mai mult noaptea asta… Dacă nu, atunci acasă, că d-aia e acasă”, a declarat Cornel Dinu potrivit Fanatik.

Legenda lui Dinamo continuă să lupte, cu aceeași demnitate și tărie care l-au făcut un simbol al fotbalului românesc.

Cristi Borcea: ”A intrat într-o semi-depresie”

Cornel Dinu continuă să stârnească emoție în rândul celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. Legenda lui Dinamo trece printr-o perioadă dificilă, iar fostul conducător al clubului din Ștefan cel Mare, Cristi Borcea, a vorbit deschis despre starea de spirit a „Procurorului”.

Invitat la Digi Sport, Borcea a rememorat momentele petrecute alături de Dinu și a vorbit cu respect și tristețe despre cel care a fost una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc.

”Pe mine Cornel Dinu m-a crescut. O să îl sun mai încolo. E mai importantă ziua lui Cornel Dinu, decât Dinamo - FCSB.

E omul care m-a crescut și m-a învățat ce înseamnă Dinamo București. Noi am trecut și prin momemnte grele împreună. Când am venit noi la Dinamo, echipa era pe locul 12. Era aproape de desființare și am reușit să salvăm clubul.

Vreau să îi urez multă sănătate! Marea mea durere e că nu am reușit să îl mai scot din casă. Stă mai mult în casă. După decesul soției, a căzut așa într-o semi-depresie”, a declarat Cristi Borcea, în cadrul emisiunii ”Digi Sport Matinal”.