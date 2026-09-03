Plan șocant pentru răpirea lui Mbappé! „Creierul” bandei are doar 18 ani

Fotbalistul Kylian Mbappé a apărut pe lista de potențiale victime a unei grupări criminale din Franța care ar fi pregătit răpiri și atacuri asupra unor persoane foarte bogate. Cazul este cu atât mai spectaculos cu cât presupusul coordonator al grupării, cunoscut sub pseudonimul „Lester Z”, are doar 18 ani.

Kylian Mbappe e unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din lume Foto: Profimedia

Potrivit unei anchete publicate de „Le Parisien” și preluate de presa britanică, printre care și „The Sun”, Clément L. este suspectat că ar fi comandat sau pregătit o serie de atacuri asupra unor oameni de afaceri, artiști și fotbaliști. În total, anchetatorii au descoperit informații referitoare la 26 de potențiale ținte, iar cel mai cunoscut nume de pe listă era cel al atacantului lui Real Madrid, Kylian Mbappé.

Mbappé, una dintre țintele de lux

Anchetatorii francezi susțin că gruparea ar fi urmărit persoane cu averi considerabile, care puteau deveni victime ale unor răpiri, jafuri sau atacuri la domiciliu. Alături de Mbappé apăreau un rapper, bijutieri și mai mulți oameni de afaceri, printre care un bogat comerciant de carne de origine turcă.

Polițiștii au găsit pe două telefoane mobile informații și adrese legate de cele 26 de persoane. Din datele făcute publice până acum nu rezultă însă că banda ar fi trecut efectiv la executarea unui plan de răpire a lui Mbappé. Fotbalistul celor de la Real Madrid figura pe lista unor posibile ținte, în cadrul unei anchete mai ample privind atacuri comise sau aflate în pregătire între 11 aprilie și 19 august 2026.

Firul care i-a condus pe anchetatori către Clément L. a pornit de la atacarea unui ceasornicar. Pe 25 aprilie, trei indivizi care s-ar fi dat drept curieri s-au prezentat la locuința acestuia din Neuilly-sur-Seine. Bărbatul nu le-a deschis, iar suspecții au fugit. Câteva zile mai târziu, pe 4 mai, doi bărbați înarmați au atacat magazinul de ceasuri al aceleiași victime și au fugit cu produse de lux evaluate la aproximativ 150.000 de euro.

Unul dintre suspecți a fost prins la scurt timp după jaf, după ce s-a accidentat în timp ce fugea cu un scuter. Ancheta desfășurată ulterior de Brigada pentru Combaterea Banditismului din Paris a dus poliția pe urmele lui Clément L.

Real Madrid, cu Mbappe titular, are un start foarte bun de sezon Foto: Profimedia

„Lester Z”, șeful din umbră?

Tânărul franco-elvețian de 18 ani este suspectat că utiliza pe Snapchat identitatea „Lester Z” pentru a comunica cu ceilalți membri ai grupării și pentru a transmite instrucțiuni.

Clément L. a fost pus sub acuzare, împreună cu un presupus complice, pe 21 august 2026, la Nanterre, pentru jaf în bandă organizată. El a fost plasat în detenție și în regim de izolare, în timp ce presupusul complice a fost lăsat în libertate sub control judiciar.

Tânărul contestă însă versiunea anchetatorilor potrivit căreia ar fi fost liderul rețelei. El susține că nu ar fi fost decât un intermediar între un șef misterios și oamenii care executau ordinele.

Într-un contrast aproape neverosimil cu acuzațiile care îi sunt aduse, tânărul a vorbit și despre planurile sale pentru viitor. Abandonase studiile în timp ce urma o calificare profesională în domeniul gastronomiei și le-a spus judecătorilor că visul său din copilărie este să devină bucătar.