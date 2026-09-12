Mbappe se umflă-n pene: „Nu există fotbalist mai bun decât mine!”

Aflat printre jucătorii nominalizați pentru „Balonul de Aur”, Kylian Mbappe a declarat pentru revista lunară „France Football”: „Nu a existat un jucător mai bun decât mine”, făcând referire la anul competițional 2025/2026.

Mbappe a fost golgheterul ultimei ediții din La Liga, Liga Campionilor și CM de fotbal Foto: EPAImages

Aflat printre jucătorii nominalizați pentru „Balonul de Aur”, Kylian Mbappe a declarat pentru revista lunară „France Football”: „Nu a existat un jucător mai bun decât mine”, făcând referire la anul competițional 2025/2026.

Atacant al naționalei Franței și al echipei Real Madrid, francezul este convins că merită „Balonul de Aur”, trofeul ce se acordă anual celui mai valoros fotbalist din lume.

Kylian Mbappe, Lionel Messi și Ousmane Dembele se numără printre cei 30 de fotbaliști nominalizați pentru Balonul de Aur 2026, transmit AFP și site-ul TuttoMercatoWeb. Pe lângă câștigătorul Balonului de Aur din sezonul trecut, Ousmane Dembele, alți șapte jucători de la Paris Saint-Germain sunt în cursă: Hvicea Kvarațhelia, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos și Willian Pacho. În schimb, Desire Doue și fostul parizian Bradley Barcola, acum la Liverpool, lipsesc de pe listă.

Spaniolii, câștigătorii Cupe Mondiale 2026, au șase reprezentanți, printre care Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Rodri și Ferran Torres. Lionel Messi, câștigător de opt ori al Balonului de Aur și finalist al ultimei Cupe Mondiale cu Argentina, care și-a anunțat retragerea din echipa națională în urmă cu mai puțin de zece zile, este în cursă pentru un al nouălea trofeu.

Oarecum surprinzător, au fost nominalizați și senegalezul Sadio Mane (Al-Nassr) și mexicanul Julian Quinones (Al-Qadsiah FC). Singurul jucător din campionatul Italiei care a fost nominalizat este Lautaro Martinez, atacantul argentinian al lui Inter Milano, campioana en-titre din Serie A, antrenată de Cristian Chivu.

În interviul pentru „France Football”, căpitanul Franței a scos în evidență evoluțiile sale de la Cupa Mondială de fotbal care s-a desfășurat vara trecută în SUA, Mexic și Canada. Deși nu a condus Franța spre câștigarea titlului, el a încheiat competiția din postura celui mai bun marcator, cu 10 goluri, devenind totodată și golgheterul all time al turneului (22 de goluri). „Vorbeam despre realizări. Să înscrii atâtea goluri în competiții importante, unde sunt prezenți toți marii jucători, și, desigur, la Cupa Mondială, cel mai important eveniment dintre toate. Să fii cel mai bun marcator din istoria competiției. Pe toată durata vacanței, lumea nu-mi vorbea decât despre asta”, a spus atacantul.

Mbappe s-a referit și la modul în care se acordă trofeul inițiat de „France Football” la mijlocul secolului trecut: „Am fost mereu de părere că Balonul de Aur ar trebui să recompenseze un jucător care se distinge de ceilalți. Desigur, există elementul colectiv, este important. Fotbalul este un sport de echipă. Însă acesta este un trofeu individual. Iar viziunea mea asupra Balonului de Aur este modelată de era Messi și Ronaldo. Nu este niciodată acordat unor jucători obișnuiți, ci celor excepționali. Cred că am realizat lucruri extraordinare anul acesta. Așadar, cred că pot câștiga trofeul', a subliniat cel care, în sezonul trecut, a fost și cel mai bun marcator în La Liga (25 de goluri) și în Liga Campionilor (15 goluri).

Francezul a tras urmpătoarea concluzie: „Au fost ani în care mă consideram cel mai bun jucător din lume. Nu vedeam niciun jucător mai bun decât mine. Dar când Messi ajungea la ceremonie și câștiga, îmi spuneam: «Cel mai bun jucător este pe scenă». Nicio problemă. Când câștiga Cristiano, spuneam același lucru... Pentru Balonul de Aur, am o oportunitate uriașă anul acesta'.

„Balonul de Aur” este un trofeu individual care a fost inițiat în 1956 de revista „France Football”. După CM de fotbal din vara trecută, în cotidianul „L’Equipe”, de pildă, s-a deschis și un sondaj, iar pe lista celor propuși se află Rodri (30 de ani / Spania / Manchester City), Lionel Messi (39 de ani / Argentina / Inter Miami), Khvitcha Kvaratskhelia (25 de ani / Georgia / PSG), Lamine Yamal (19 ani / Spania / Barcelona), Dani Olmo (28 de ani / Spania / Barcelona), Fabian Ruiz (30 de ani / Spania / PSG), Michael Olise (24 de ani / Franța / Bayern Munchen), Ousmane Dembélé (29 de ani / Franța / PSG), Kylian Mbappé (27 de ani / Franța / Real Madrid), Harry Kane (32 de ani / Anglia / Bayern Munchen), Jude Bellingham (23 de ani / Anglia / Real Madrid) și Erling Haaland (25 de ani / Norvegia / Manchester City).

Printre nominalizați, așadar, sunt 4 componenți ai echipei Spaniei, câștigătoare a titlului mondial. Ceilalți pretendenți reprezintă Franța (3), Anglia (2), Argentina (1), Georgia (1) și Norvegia (1). Pe de altă parte, avem 3 jucători de la PSG, câștigătoarea ultimelor două ediții ale Ligii Campionilor. Restul provin de la Manchester City (2), Barcelona (2), Bayern Munchen (2), Real Madrid (2) și Inter Miami (1). Faptul că Spania are mai mulți jucători care au șanse de a câștiga trofeul poate fi, însă, și un dezavantaj. Fiindcă voturile s-ar împărți între ei astfel încât un candidat de o altă naționalitate să-i depășescă.

Iată lista celor 30 de nominalizați la acest trofeu atât de râvnit în fotbalul mondial: Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele (PSG), Luis Diaz (Bayern Munchen), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Harry Kane (Bayern Munchen), Achraf Hakimi (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelona), Hvicea Kvarațhelia (PSG), Marquinhos (PSG), Sadio Mane (Al-Nassr), Lautaro Martinez (Inter Milano), Kylian Mbappe (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Michael Olise (Bayern Munchen), Joao Neves (PSG), Willian Pacho (PSG), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City/FC Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Ferran Torres (FC Barcelona/PSG), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Vinicius Jr (Real Madrid), Vitinha (PSG).