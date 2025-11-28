Kurt Zouma, văzut cu ochi răi la CFR. S-a produs mare revoltă în vestiarul clujenilor. „Intră să strice meciul, cu salariul cât noi toți la un loc”

Kurt Zouma se pregătește să părăsească CFR Cluj, iar recent a ieșit la iveală un episod tensionat din vestiarul echipei, din care fundașul francez a ieșit țapul ispășitor.

Coechipierii săi au fost revoltați după prestația sa din meciul cu Dinamo, considerând că jocul său slab a avut un rol masiv în înfrângerea încasată. Mai mult, colegii lui Zouma nu pot accepta evoluțiile slabe ale acestuia, mai ales în contextul salariului său uriaș pe care îl încasează la CFR.

Venirea lui Zouma la CFR Cluj a fost considerată cea mai importantă achiziție realizată vreodată de o echipă din România, fundașul francez fiind văzut ca un jucător care ar putea face diferența în Superligă.

Totuși, lucrurile nu au mers conform așteptărilor. După debutul din 21 septembrie în partida cu UTA Arad, Zouma a stat pe bancă în următoarele trei meciuri. Revenit pe teren pe 20 noiembrie, a mai bifat doar trei apariții, iar în ultimele săptămâni nu a mai fost inclus în lot, din cauza problemelor medicale.

Conducerea clubului a anunțat că aventura fundașului la CFR se va încheia în această iarnă și că este puțin probabil să mai evolueze vreodată în Supeligă.

Revoltă în vestiarul clujenilor: „Uite-l pe ăsta, intră să ne strice meciul!”

Ultimul meci jucat de Zouma a avut loc pe 31 octombrie, la București, împotriva lui Dinamo. CFR Cluj conducea cu 1-0 înainte ca francezul să fie introdus în locul lui Korenica, într-o încercare defensivă a staff-ului. Mutarea nu a funcționat, iar Zouma a avut o prestație slabă, Dinamo reușind să înscrie de două ori pe final și să câștige meciul.

„Uite-l pe ăsta care intră să ne strice meciul și are un salariu cât noi toți la un loc, în condițiile în care avem restanțe de trei luni!”, și-ar fi exprimat frustrarea în vestiar, un coechipier al lui Zouma, conform Fanatik.

Zouma a devenit astfel țap ispășitor pentru înfrângere, iar nemulțumirile din vestiar au contribuit probabil la decizia clubului de a-l despărți de echipă.