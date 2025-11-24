Tratamentul cu ventuze a lăsat urme vizibile pe gâtul lui Louis Munteanu. De ce terapia Hijama nu este recomandată de medici

Atacantul Louis Munteanu (23 de ani) a jucat duminică, împotriva Rapidului (scor 3-0), având două semne evidente pe gât. Sunt urmările unui tratament cu ventuze folosit de mai mulți jucători de fotbal, în ciuda recomandărilor făcute de medici.

Se numește Terapia Hijama (cupping sau terapia cu ventuze) și nu toți medicii o recomandă. Este controversată întrucât nu se bazează pe dovezi științifice. Terapia este folosită, printre altele, de francezul Karim Benzema, sau de fostul înotător Michael Phelps. Tratamentul de cupping sau terapie cu ventuze se bazează pe o practică străveche, care este încă controversată deoarece nu se bazează pe dovezi ştiinţifice.

Este o practică milenară a medicinei alternative care se înscrie în tehnicile terapeutice ale Medicinei Tradiţionale Chineze şi constă în aspirarea unor puncte anatomice ale corpului prin folosirea unor cupe speciale. Scopul este de a elimina stagnările care blochează circulația și de a promova un schimb oxigenat bogat în nutrienţi în sânge.

De ce este folosit cupping-ul? În principal pentru probleme articulare sau musculare, de la migrene la sciatică şi lombalgie, dar şi pentru repararea cicatricilor. Chiar dacă este o practică pe care până acum câţiva ani mulţi o făceau şi acasă, singuri, în realitate este bine ca persoane calificate să aplice cupele, pentru a evita consecinţele neplăcute. După cum a explicat Roberto Pulcri, medic expert în Acupunctură şi Medicină Tradiţională Chineză, semnele depind de „stagnarea toxinelor ieşite la suprafaţă”: pielea este roşie dacă procesul inflamator este recent, în timp ce dacă a trecut ceva timp devine violetă.

Efecte secundare ale terapiei: poate arde pielea

Cuppingul nu este o practică recunoscută de medicina internaţională, dar este considerată o pseudoştiinţă şi nu există dovezi ştiinţifice despre eficacitatea sa. Pentru unii medici, efectele pozitive pe care le simt sunt doar un efect placebo.

Poate fi practicat doar pe organisme în perfectă sănătate, precum sportivii. Poate provoca arsuri, vânătăi şi infecţii ale pielii. În plus, unii savanţi susţin că această practică poate avea ca rezultat expansiunea capilară, acumularea excesivă de fluide în ţesuturi şi ruperea vaselor de sânge.

Cei cu pielea fragilă, precum persoanele în vârstă, nu pot fi supuse acestui tratament. De asemenea, nu este recomandat celor care sunt prea slabi, celor care sunt obezi şi nici femeilor însărcinate. De asemenea, foarte descurajant pentru cei care suferă de astenie. Cupele nu pot fi aplicate pe răni recente, pe cele cu pielea prea laxă sau cu segmente osoase pronunţate.

Conexiune bună cu Pancu

Aducerea lui Pancu are legătură și cu fundătura în care se găsește atacantul Louis Munteanu, golgheterul ediției trecute de campionat, cu 23 de reușite. Jucătorul se află într-un con de umbră, iar tehnicianul, care îl cunoaște bine de la naționala de tineret, are rolul de a-l readuce în formă și a-l face din nou atractiv echipelor din străinătate. Louis Munteanu principalul „produs” de vânzare al clubului, a fost unul dintre remarcații partidei cu Rapid. A dat două pase de gol și a fost extrem de activ pe plan ofensiv. La flash-interviu, a fost informat în legătură cu prezența la meci a unor impresari ai unei echipe din Statele Unite ale Americii, în legătură cu un potențial transfer în iarnă, o variantă luată în calcul de CFR, aflată într-o situație financiară precară.

„O victorie mare. Sper că a redevenit spiritul de anul trecut, când jucam cu Mister Petrescu. Cred că toată lumea știe că acesta este stilul meu. Sunt un atacant combinativ. Îmi place să joc fotbal. Mă bucur că în seara asta mi-a reușit și sper ca și în meciurile viitoare să îmi ajut echipa cu tot ce pot eu, pentru că putem mai mult. (n.r. reporterul: „Cineva din SUA a venit să te urmărească”). Nu știam. Nu. Serios? Mă bucur că sunt apreciat. Zic eu că am făcut un meci bun în această seară. Au avut ce să vadă. Acum mă bucur că am jucat bine. Am avut discuții cu Pancu. Am avut o relație bună la națională și acum. Este un războinic. Se vede și în atitudinea noastră că ne-a ajutat și sper să câștigăm în continuare”, a spus Munteanu.