search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Tratamentul cu ventuze a lăsat urme vizibile pe gâtul lui Louis Munteanu. De ce terapia Hijama nu este recomandată de medici

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Atacantul Louis Munteanu (23 de ani) a jucat duminică, împotriva Rapidului (scor 3-0), având două semne evidente pe gât. Sunt urmările unui tratament cu ventuze folosit de mai mulți jucători de fotbal, în ciuda recomandărilor făcute de medici.

Louis, vânăt pe gât FOTO Facebook CFR 1907 Cluj
Louis, vânăt pe gât FOTO Facebook CFR 1907 Cluj

Se numește Terapia Hijama (cupping sau terapia cu ventuze) și nu toți medicii o recomandă. Este controversată întrucât nu se bazează pe dovezi științifice. Terapia este folosită, printre altele, de francezul Karim Benzema, sau de fostul înotător Michael Phelps. Tratamentul de cupping sau terapie cu ventuze se bazează pe o practică străveche, care este încă controversată deoarece nu se bazează pe dovezi ştiinţifice.

Este o practică milenară a medicinei alternative care se înscrie în tehnicile terapeutice ale Medicinei Tradiţionale Chineze şi constă în aspirarea unor puncte anatomice ale corpului prin folosirea unor cupe speciale. Scopul este de a elimina stagnările care blochează circulația și de a promova un schimb oxigenat bogat în nutrienţi în sânge.

De ce este folosit cupping-ul? În principal pentru probleme articulare sau musculare, de la migrene la sciatică şi lombalgie, dar şi pentru repararea cicatricilor. Chiar dacă este o practică pe care până acum câţiva ani mulţi o făceau şi acasă, singuri, în realitate este bine ca persoane calificate să aplice cupele, pentru a evita consecinţele neplăcute. După cum a explicat Roberto Pulcri, medic expert în Acupunctură şi Medicină Tradiţională Chineză, semnele depind de „stagnarea toxinelor ieşite la suprafaţă”: pielea este roşie dacă procesul inflamator este recent, în timp ce dacă a trecut ceva timp devine violetă.

Efecte secundare ale terapiei: poate arde pielea

Cuppingul nu este o practică recunoscută de medicina internaţională, dar este considerată o pseudoştiinţă şi nu există dovezi ştiinţifice despre eficacitatea sa. Pentru unii medici, efectele pozitive pe care le simt sunt doar un efect placebo.

Poate fi practicat doar pe organisme în perfectă sănătate, precum sportivii. Poate provoca arsuri, vânătăi şi infecţii ale pielii. În plus, unii savanţi susţin că această practică poate avea ca rezultat expansiunea capilară, acumularea excesivă de fluide în ţesuturi şi ruperea vaselor de sânge.

Cei cu pielea fragilă, precum persoanele în vârstă, nu pot fi supuse acestui tratament. De asemenea, nu este recomandat celor care sunt prea slabi, celor care sunt obezi şi nici femeilor însărcinate. De asemenea, foarte descurajant pentru cei care suferă de astenie. Cupele nu pot fi aplicate pe răni recente, pe cele cu pielea prea laxă sau cu segmente osoase pronunţate.

Conexiune bună cu Pancu

Aducerea lui Pancu are legătură și cu fundătura în care se găsește atacantul Louis Munteanu, golgheterul ediției trecute de campionat, cu 23 de reușite. Jucătorul se află într-un con de umbră, iar tehnicianul, care îl cunoaște bine de la naționala de tineret, are rolul de a-l readuce în formă și a-l face din nou atractiv echipelor din străinătate. Louis Munteanu principalul „produs” de vânzare al clubului, a fost unul dintre remarcații partidei cu Rapid. A dat două pase de gol și a fost extrem de activ pe plan ofensiv. La flash-interviu, a fost informat în legătură cu prezența la meci a unor impresari ai unei echipe din Statele Unite ale Americii, în legătură cu un potențial transfer în iarnă, o variantă luată în calcul de CFR, aflată într-o situație financiară precară.

O victorie mare. Sper că a redevenit spiritul de anul trecut, când jucam cu Mister Petrescu. Cred că toată lumea știe că acesta este stilul meu. Sunt un atacant combinativ. Îmi place să joc fotbal. Mă bucur că în seara asta mi-a reușit și sper ca și în meciurile viitoare să îmi ajut echipa cu tot ce pot eu, pentru că putem mai mult. (n.r. reporterul: „Cineva din SUA a venit să te urmărească”). Nu știam. Nu. Serios? Mă bucur că sunt apreciat. Zic eu că am făcut un meci bun în această seară. Au avut ce să vadă. Acum mă bucur că am jucat bine. Am avut discuții cu Pancu. Am avut o relație bună la națională și acum. Este un războinic. Se vede și în atitudinea noastră că ne-a ajutat și sper să câștigăm în continuare”, a spus Munteanu.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Suporterii FCSB fac scut în jurul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Nu ne dorim o schimbare!”. Rugăminte pentru Chiricheș
fanatik.ro
image
Scandalul preotului abuzator, Visarion Alexa, condamnat pentru agresiune sexuală în altar. Mărturia femeii abuzate: „M-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală”
libertatea.ro
image
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
digi24.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Prognoza meteo pentru decembrie s-a schimbat: iarna își intră în drepturi, cu surprize termice
playtech.ro
image
Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Au apărut imaginile! Gigi Becali i-a plătit biletele și a ”adus-o” în România: a rezolvat problema de la FCSB
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
Regula care se aplică din 23 noiembrie 2025 în toate magazinele din România. Amenzile sunt uriaşe!
romaniatv.net
image
Alertă alimentară! Prețul legumelor ajunge la un nou record
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Mica afacere pe care fiica Ronei Hartner și-o deschide în Franța, la 18 ani: „Și mama ei îi aprecia talentul”. Sacrificiul unchiului, ca să-i fie tutore
click.ro
image
Când se va rupe blestemul? Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu nu-și vorbesc de 16 ani: „Nu m-a sunat de ziua mea”. Fotografii cu fiii lui, de la petrecerea din Costa Rica
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
6657031 jpg
Ce e de făcut când se îngrașă ficatul? De la cauze la tratament și schimbări în alimentație și stil de viață
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?