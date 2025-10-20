Medicul adus să vindece rănile echipei CFR Cluj. Fusese dat afară pentru că era „omul lui Paszkany”

Iuliu Mureșan (71 de ani) este noul președinte al lui CFR Cluj, deținătoarea Cupei României la fotbal. Gruparea din Gruia este doar pe locul 11 în Superligă, cu 13 puncte adunate în 12 etape.

După plecarea lui Cristi Balaj, finanțatorul Ioan Varga a început căutările pentru un nou președinte, pe lista lui fiind două nume: Iuliu Mureșan și Marian Copilu.

Plecat în 2018 de la CFR Cluj, după 17 ani la formația ardeleană, Iuliu Mureșan, de meserie medic generalist, va fi de azi noul președinte al lui CFR Cluj. El nu a mai activat în fotbal din mai 2022, când pleca de la Dinamo. A mai lucrat și la Hermannstadt.

„M-am înțeles cu Iuliu Mureșan. E noul președinte al lui CFR Cluj! De la ora 13:00 începe. Și mă bucur foarte mult. Am decis să-l aleg pe el. A fost o discuție foarte rapidă, ne-am pus de acord imediat”, a spus Nelu Varga pentru Gazeta Sporturilor. De la CFR, Mureșan a fost alungat pe motiv că era „omul lui Paszkany”, fostul patron al ardelenilor.

Iuliu Mureșan a mai condus clubul timp de 17 ani, din 2001 în 2018, el și Arpad Paszkany fiind cei care au creat echipa. A cucerit 8 trofee. A plecat în 2018, trecând ulterior pe la CFR Cluj și Dinamo, în acest moment fiind ieșit din lumea fotbalului.