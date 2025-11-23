Cutremur în Superligă: CFR Cluj - Rapid 3-0. Liderul a fost pus cu botul pe labe de Daniel Pancu

CFR Cluj, intrată pe mâna fostului mare rapidist Daniel Pancu (48 de ani), a învins duminică seară liderul Superligii, Rapid, cu 3-0, toate reușitele picând după pauză. Partida din Gruia a contând pentru etapa a 17-a.

După o primă repriză dominată de Rapid și cu o ocazie mare ratată de ex-ul Claudiu Petrila, cea mai valoroasă formație a campionatului s-a prăbușit în partea a doua.

Ardelenii au punctat prin Andrei Cordea (48 și 71) și prin kosovarul Meriton Korenica (77).

Pentru Rapid este a doua înfrângere în campionat, după 1-2 cu Hermannstadt, suferită pe 21 septembrie.

Louis și Terapia Hijama

Gruparea giuleșteană are 35 de puncte, putând fi egalată la puncte de FC Botoșani, care evoluează acasă luni aseară (ora 20:30), cu Dinamo, locul 4, cu 30 de puncte.

CFR Cluj a strâns 19 puncte și a urcat pe locul 11. La CFR Cluj, atacantul Louis Munteanu, golgheterul ediției trecute - 23 de reușite, a jucat având două semne evidente pe gât.

Sunt urmările unui tratament cu ventuze folosit de mulți jucători. Se numește Terapia Hijama (cupping sau terapia cu ventuze) și nu toți medicii o recomandă.

Este controversată întrucât nu se bazează pe dovezi științifice. Terapia este folosită, printre altele, de francezul Karim Benzema.