Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul despre care se spunea că a slăbit zeci de kilograme

Daniel Pancu (48 de ani), de la CFR Cluj, este antrenorul etapei a 17-a din Superliga de fotbal, după ce a învins echipa sa preferată, Rapid, cu scorul de 3-0.

Tehnicianul s-a văzut cu Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor al ardelenilor, despre care Giovanni Becali (73 de ani) a spus că ar fi slăbit 30 de kilograme din cauza stării precare de sănătate.

„M-am văzut cu el zilele trecute. Era bine, a și glumit. Am luat cina împreună. Am vorbit mult. Sper să termine cu problemele de sănătate și să revină. Mă bucur că l-am văzut așa, foarte bine. Am stat o seară la masă”, a spus Pancu, într-o intervenție telefonică, în direct, găzduită de emisiunea Liga DigiSport.

„Nici vorbă de ostentativ”

Acuzat că nu s-a bucurat reținut pentru victoria alor săi și n-a avut respect față de necazul giuleștenilor, „Pancone” a replicat.

„Nu are nicio legătură. Am atâți ani la Rapid, am 14-15 ani în care am dat totul pentru clubul acela.

Și mama dacă ar fi fost, la fel m-aș fi bucurat. Nu are nicio legătură. Am făcut atâtea lucruri pentru Rapid. Nici vorbă de ostentativ.

Nu există discuția asta, e o discuție fără sens. Cum să fiu ostentativ la adresa Rapidului în viața asta? Niciodată. Nici dacă aș vrea, nu pot”, a spus Pancu, la Digi.