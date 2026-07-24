 Jürgen Klopp, mesaj războinic după ce a preluat Germania: „Dacă familia mea va fi atacată, plec” | adevarul.ro
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Jürgen Klopp, mesaj războinic după ce a preluat Germania: „Dacă familia mea va fi atacată, plec”

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Jurgen Klopp (59 de ani) a fost prezentat oficial, vineri, ca noul selecționer al Germaniei. La prima conferință de presă, fostul antrenor al lui Liverpool a vorbit cu încredere despre planurile sale pentru echipa națională.

Jurgen Klopp Foto/Getty
Jurgen Klopp Foto/Getty

Jurgen Klopp a semnat un contract cu Federația Germană, valabil până la încheierea Cupei Mondiale din 2030.

Klopp: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”

Klopp a explicat ce fel de joc își dorește să practice Germania, care este marele obiectiv al mandatului său și după ce criterii va alege jucătorii care vor face parte din lot.

Presingul va fi un element foarte important, la fel și o structură stabilă și o idee clară de joc. Nu vom practica marcaj om la om. Echipele care au câștigat Cupa Mondială au jucat cu o linie de patru fundași. Așa vom face și noi. Vom avea și extreme, pentru că în fotbalul de astăzi creatorii de joc sunt jucătorii de bandă.

Preiau această funcție, deși am văzut cum i-ați tratat pe Julian Nagelsmann și pe Thomas Tuchel. Dacă vă luați de familia mea, plec! Vor exista jucători care vor primi o oportunitate fără să se aștepte la asta. Îmi place să fiu curajos și voi rămâne așa. Vreau să lucrez cu băieți care practică un fotbal pe placul tuturor. Poate că succesul nu va veni imediat, dar îmi doresc ca oamenii să plece de la stadion și să spună: ’Wow!’.

Vor juca cei care sunt foarte buni, care își doresc enorm să fie aici și care, în momentul în care îmbracă tricoul echipei naționale, devin și mai buni. Oricine are dreptul să joace pentru Germania va avea șansa să demonstreze. Astăzi nimeni nu este exclus. Este un nou început!, a spus, pentru început, selecționerul, în cadrul conferinței de presă.

Marele vis al lui Klopp: Germania să câștige Cupa Mondială din 2030

Jurgen Klopp a vorbit deschis despre nivelul actual al naționalei Germaniei și a recunoscut că echipa mai are de recuperat pentru a ajunge la nivelul marilor favorite din fotbalul mondial.

Noul selecționer nu și-a ascuns însă ambițiile. Klopp a spus că marele său obiectiv este să ducă Germania la câștigarea Cupei Mondiale din 2030 și că va face tot posibilul pentru ca echipa să revină în elita fotbalului internațional.

Trebuie să avem așteptări realiste. Se va întreba lumea dacă suntem la fel de buni ca Franța. Răspunsul este că ei au o calitate individuală extraordinară, dar asta nu înseamnă că nu pot fi învinși. M-am gândit cum ar fi dacă peste patru ani am deveni campioni mondiali. Este un sentiment extraordinar. Dacă reușim asta împreună, poate că a doua zi vecinul nu va mai fi atât de nesuferit, vremea nu va mai părea atât de urâtă, iar Merz nu va mai face totul greșit!, a mai spus Klopp.

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