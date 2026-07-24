 Scandal după Mondial: Norvegia acuză FIFA, după ce Trump a recunoscut că a intervenit personal și l-a „salvat” pe Balogun de suspendare | adevarul.ro
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Scandal după Mondial: Norvegia acuză FIFA, după ce Trump a recunoscut că a intervenit personal și l-a „salvat” pe Balogun de suspendare

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Federația Norvegiană de Fotbal pregătește o plângere oficială către Comisia de Etică a FIFA, după controversa provocată de presupusa implicare a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în decizia de anulare a cartonașului roșu primit de atacantul american Folarin Balogun, potrivit AFP.

Donald Trump Foto/AFP
Donald Trump Foto/AFP

Șefa forului norvegian, Lise Klaveness, a anunțat că documentul va fi înaintat în perioada următoare, dezvăluind detaliile într-un interviu pentru The Times. Oficialul a transmis că incidentul nu trebuie trecut sub tăcere și a cerut ca toate circumstanțele să fie investigate în mod transparent, fără încercări de a ascunde sau minimaliza situația.

Când se ocolește o regulă în acest fel, se intră pe o pantă alunecoasă care pune în pericol întreaga disciplină. Este îngrijorător pentru fotbal când se compromit regulile fundamentale ale jocului!, a admis aceasta.

Ce s-a întâmplat, de fapt?

Folarin Balogun fusese eliminat pentru un fault și suspendat inițial, însă a revenit pe teren în partida din optimile de finală cu Belgia, după ce sancțiunea i-a fost anulată. Potrivit informațiilor apărute, decizia a venit în urma unei intervenții a președintelui american Donald Trump pe lângă șeful FIFA, Gianni Infantino. O comisie prezentată drept independentă a admis contestația, invocând o prevedere neclară din regulament.

În același timp, regulamentele FIFA prevăd sancțiuni stricte pentru orice implicare a autorităților statului în probleme ce țin de fotbal. Cu toate acestea, Donald Trump a recunoscut public că a intervenit în acest caz, declarația fiind făcută chiar înaintea finalei Cupei Mondiale.

„A fost într-adevăr un cartonaș roșu? Am fost nevoit să-l sun pe Gianni pentru a-i menționa acest lucru!, a asigurat Trump, sub privirea jenată a lui Infantino.

Federația Norvegiei cere lămuriri din partea FIFA

Federația Norvegiană de Fotbal se numără printre puținele foruri naționale care au contestat public intervenția în cazul Folarin Balogun. Deși nu se așteaptă la sancțiuni, președinta Lise Klaveness spune că își dorește ca Gianni Infantino să admită că modul în care a fost gestionată situația a fost greșit.

Aceasta a criticat și lipsa de transparență a FIFA, acuzând conducerea că nu a publicat integral argumentele care au stat la baza anulării suspendării. Klaveness s-a aflat și în trecut în dezacord cu Infantino, cerând retragerea premiului simbolic pentru pace acordat lui Donald Trump la tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2025.

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