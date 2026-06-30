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Germania, OUT de la Mondial după un final dramatic. Paraguay a avut nervii mai tari la penalty-uri

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Campionatul Mondial 2026
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Paraguay a produs una dintre marile surprize ale Campionatului Mondial, eliminând Germania în șaisprezecimile de finală. După 1-1 la capătul celor 90 de minute și al prelungirilor, sud-americanii s-au impus cu 4-3 la loviturile de departajare.

Germania, eliminată de la Mondial Foto/Sportpictures
Germania, eliminată de la Mondial Foto/Sportpictures

Înaintea partidei, diferența dintre cele două echipe părea evidentă

Germania impresionase în debutul turneului, cu un categoric 7-1 împotriva reprezentativei din Curaçao, în timp ce Paraguay fusese învinsă clar de Statele Unite, scor 1-4, după un meci în care a avut o singură execuție pe poartă.

Realitatea din teren a fost însă complet diferită acum. Selecționata pregătită de Gustavo Alfaro a oferit o demonstrație de organizare tactică, blocându-i efectiv pe nemți. Deși europenii au controlat posesia în proporție de aproape 80% în prima repriză, nu reușeau, în niciun fel, să trimită vreun șut pe poarta rivalei.

Mai mult, Paraguay a înscris exact înainte de pauză. În minutul 42, după un corner și o centrare a lui Galarza, Enciso a înscris cu o lovitură de cap impecabilă. Pentru Manuel Neuer, acesta a fost al zecelea meci consecutiv la Campionatele Mondiale în care primește gol, egalând un record negativ deținut de mexicanul Antonio Carbajal.

Nemții au restabilit egalitatea, dar s-au încurcat la penalty-uri

Florian Wirtz a centrat excelent, iar Kai Havertz a finalizat cu capul pentru 1-1. Totuși, după acest moment, jocul și-a pierdut din farmec. Nemții au continuat să domine posesia, însă fără să găsească soluții, în timp ce Paraguay continua să amenințe agresiv.

În extra-time, Germania a crezut că a dat lovitura prin Tah, în minutul 102, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR, arbitrul considerând că Waldemar Anton l-a incomodat pe portarul Orlando Gill.

Cum tabela nu s-a mai modificat, calificarea s-a decis la loviturile de departajare. Germania a început cu stângul, Havertz ratând primul penalty, iar Woltemade a repetat greșeala mai târziu. Deși Neuer a păstrat pentru scurt timp speranțele echipei sale, execuția ratată de Tah a adus, negreșit, eliminarea Germaniei. Astfel, Paraguay a obținut calificarea în optimi, iar Germania a înregistrat o premieră nedorită: prima înfrângere din istoria sa la loviturile de departajare la un Campionat Mondial.

Germania - Paraguay, 1-1 (3-4 la loviturile de departajare)

Germania: Havertz (ratare), Kimmich (GOL), Musiala (GOL), Woltemade (ratare), Amiri (GOL), Tah (ratare)

Paraguay: Mauricio (GOL), G. Gomez (GOL), Galarza (GOL), Sanabria (ratare), Balbuena (ratare), Canale (GOL).

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