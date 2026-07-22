Gavi spune că argentinienii n-ar trebui suspendați, Ibrahimovic vorbește de „un cap în gură”

E știut că FIFA anchetează incidentele produse după finala CM de fotbal. Campion mondial, spaniolul Pablo Paez „Gavi” a minimalizat incidentele, descriindu-le drept o „latură ceva mai violentă a fotbalului” care nu justifică însă suspendări.

După încheierea finalei, argentinianul Leandro Paredes a avut o reacție agresivă la adresa lui Eric García. Fotbalistul din Los Palacios (Sevilla) a intervenit și a fost, la rândul său, îmbrâncit de jucătorul echipei Boca Juniors.

Cu toate acestea, Gavi a declarat reporterilor că nu crede că jucătorul „ar trebui suspendat”: „Logic ar fi fost să fie eliminat în timpul meciului”, a remarcat acesta, susținând că, deși „nu este genul de imagine pentru copii”, există și „acea latură a fotbalului care este puțin mai violentă”.

Jucătorul Barcelonei a concluzionat: „Asta este: totul este fotbal. Așa trebuie să fie”.

O reacție mult mai dură a fost emisă de fostul fotbalist suedez Zlatan Ibrahimovic: „Paredes poate să se considere norocos că nu a fost un jucător ca mine pe teren. Dacă aş fi fost acolo, i-aş fi dat un cap în faţă şi aş fi fost eliminat", a declarat scandinavul. „Este o lipsă de profesionalism din partea lui. Nu ştiu ce fac jucătorii spanioli. Se mulţumesc să privească cum un alt jucător loveşte un coechipier."

Gavi și Fabian Ruiz Pena au fost onorați marți seară la Primăria din Los Palacios, locul lor de naștere, pentru succesul înregistrat la Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic și Canada.

Federația Internațională de Fotbal Asociație a anunțat că a deschis o anchetă vizând potenţiale încălcări disciplinare ale selecţionatei Argentinei. După fluierul final al partidei de la East Rutherford (New Jersey), mijlocaşul Leandro Paredes a părut să agreseze membri al echipei Spaniei în timp ce aceştia sărbătoreau victoria pe teren. Raportul comisarului meciului a fost examinat de FIFA, care a decis acum să numească un procuror disciplinar şi de etică pentru a investiga potenţiale încălcări ale codului disciplinar al forului fotbalistic mondial. „Mai multe detalii vor fi comunicate de către comisia disciplinară FIFA odată ce raportul procurorului va fi finaliza”, a precizat forul mondial într-un comunicat.

Pe de altă parte, a fost vizibil să jucătorii au avut nevoie de câteva minute pentru a se calma. Paredes a fost chiar văzut felicitându-i pe Pedri și Rodri, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pentru „conduita sa necorespunzătoare față de adversari sau față de orice altă persoană decât oficialii meciului, în caz de violență fizică (cot, pumn, picior etc.)”, el riscă o suspendare de cel puțin două meciuri, conform articolului 49 din Codul Disciplinar al FIFA. Dacă va fi găsit vinovat de ancheta FIFA, Parades ar putea fi suspendat pentru cel puțin două meciuri.

FIFA nu a precizat, totodată, dacă respectiva comisie îi investighează jucătorii argentinieni pentru că au arborat un banner care proclama suveranitatea argentiniană asupra Insulelor Falkland după victoria din fața Angliei. Acel gest pare să fie o încălcare directă a articolului 34.3 din regulamentul turneului. AFA a fost amendată pentru aceeaşi faptă în urma unui meci amical din 2014 împotriva Sloveniei, dar UEFA a luat anterior măsuri mai dure pentru o abatere similară, impunând suspendări de un meci spaniolilor Rodri şi Alvaro Morata după ce au scandat despre revendicările Spaniei asupra Gibraltarului după ce au câştigat Euro 2024.