Jucătorul de la Mondial, depistat pozitiv la cocaină, după ce a fost oprit de poliția rutieră de două ori în aceeași noapte

Cristian Volpato (22 de ani), internațional australian și jucător al lui Sassuolo, este implicat într-un scandal în Australia, după ce a fost oprit de poliție în timpul unui control rutier, informează presa locală, citată de BBC.

Fotbalistul, care a evoluat în trei meciuri pentru Australia în cadrul celei mai recente ediții de la Campionatul Mondial, a fost tras pe dreapta în jurul orei 01:00. Potrivit autorităților, acesta conducea cu 109 km/h într-o zonă în care limita legală era de 60 km/h.

În timpul verificărilor, polițiștii i-au făcut un test antidrog, iar rezultatul preliminar a indicat prezența cocainei. Volpato a fost amendat pentru depășirea vitezei, iar permisul său internațional de conducere a fost suspendat pentru șase luni. Proba prelevată a fost trimisă la laborator, unde urmează să fie analizată pentru confirmarea rezultatului.

Cristian Volpato fusese oprit de poliție și cu aproximativ două ore înainte, în aceeași zonă din Sydney, tot pentru că depășise limita de viteză. La acel moment, testul de alcoolemie a ieșit negativ.

Suspendare pe o perioadă de până la patru ani

Regulile Federației Australiene de Fotbal sunt foarte stricte în ceea ce privește consumul de substanțe interzise. Un jucător care este depistat pozitiv poate fi suspendat pentru o perioadă de până la patru ani.

Există însă și excepții. Dacă ancheta stabilește că drogul a fost consumat în afara competițiilor și nu pentru a obține un avantaj sportiv, sancțiunea poate fi redusă semnificativ, până la doar trei luni.