Delegat să conducă meciul Manchester City - Napoli, 2-2, din grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal, Istvan Kovacs a avut o prestație bună. Arbitrul din Carei a surprins prin faptul că a arătat numai două cartonașe galbene în decursul confruntării.

Ginaluigi Donnarumma și alți fotbaliști de la City i-au arătat lui Kovacs ceasul stadionului Foto: EPAImages

Cu toate că n-a avut decizii care să nemulțumească cele două formații, Kovacs a avut parte de un final de meci ceva mai incins. Practic, după ce a fluierat sfârșitul partidei, mai mulți fotbaliști de la Manchester City l-au înconjurat pe arbitru. Aceștia i-au reproșat faptul că mai erau 20 de secunde de joc!

Partida dintre Manchester City și Napoli a fost prelungită cu două minute. Portarul Ginaluigi Donnarumma s-a numărat printre cei nemulțumiți. Acesta s-a legat de faptul că afișajul de pe stadion a arătat că mai erau încă 20 de secunde de joc. Numai că din câte se știe numai ceasul arbitrului măsoară timpul (oficial) de joc.

Ziariștii englezi au verificat și au constatat că, de fapt, cronometrul stadionului era în urmă. Acesta a fost și motivul pentru care supărarea celor de la Manchester City a fost ironizată de unele publicații. „S-au auzit huiduieli la fluierul final, iar jucătorii și antrenorii l-au înconjurat pe arbitru. Ei au considerat că meciul s-a terminat cu 20 de secunde mai devreme, însă se pare că ceasul stadionului a fost puțin în urmă”, au scris cei de la „The Guardian”.

Pe de altă parte, Istvan Kovacs a uimit prin faptul că a arătat numai de două ori cartonașul galben într-un meci foarte disputat. Mai cu seamă că la ultimul meci arbitrat în Superliga, CFR Cluj - Oțelul Galați 3-2, din SuperLiga, a făcut-o de 14 ori (12 galbene și 2 roșii)!

Golurile confruntării de pe „Etihad Stadium” au fost marcate de Bouaddi (min. 67) și Cherki (min. 86), respectiv de Hojlund (min. 55) și Lang (min. 76).

La această partidă, Istvan Kovacs a fost asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial a fost Marcel Bîrsan. În camera VAR s-au aflat Cătălin Popa și Sebastian Colțescu.