Liderul AUR, George Simion, a recunoscut că a primit citația de la Parchetul General încă din 20 noiembrie, cu patru zile înainte de a prezenta raportul partidului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Inițial, liderul AUR lăsase să se înțeleagă că demersul procurorilor ar avea legătură cu prezentarea documentului.

Liderul AUR George Simion Foto: Mediafax

„Am primit vineri, pe 20 noiembrie, citație, așa cum am și spus, de altfel”, a declarat liderul AUR. Acesta a susținut că nu știe motivul exact pentru care a fost chemat la Parchet și că va afla detaliile joi, când trebuie să se prezinte în fața procurorilor.

„O să aflu mâine, nu?”, a răspuns Simion, relatează ȘtirileProtv.

Cum a aflat George Simion că este citat la Parchet

Liderul AUR a povestit și cum a fost contactat de un polițist, care l-a anunțat că trebuie să se prezinte la Parchetul General.

„Eram cu soția la spital, trebuia să se externeze, pentru că a născut-o pe cea mică, și a sunat un număr necunoscut. Atunci am spus: «Lasă că răspund eu». A răspuns un domn polițist, care a spus că sunt citat. L-am întrebat ce procuror. A spus - Rareș Petru Stan”, a spus George Simion.

Potrivit sursei citate, liderul AUR a făcut referire și la o anchetă anterioară, susținând că același procuror ar fi fost implicat în perchezițiile desfășurate cu trei zile înaintea alegerilor parlamentare.

„Noi suntem familiarizați cu numele acestui procuror, pentru că este același care, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare, ne-a așteptat în fața scărilor de bloc pe toți din echipa de conducere și ne-a luat telefoanele, laptopurile. Nici acum nu le-am recuperat”, a afirmat acesta.

Parchetul General respinge acuzațiile de implicare politică

George Simion a anunțat marți, 24 noiembrie, pe Facebook, că a fost citat în calitate de suspect și că trebuie să se prezinte joi, 26 noiembrie, la ora 11.00, la Parchetul General.

În urma acuzațiilor lansate de liderul AUR, reprezentanții instituției au precizat că procedura de citare a fost efectuată încă din 20 noiembrie, iar confirmarea de primire a citației a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a respins categoric interpretările potrivit cărora ancheta ar avea motivații politice.

„Respinge categoric orice interpretare de natură să atribuie o conotație politică demersurilor judiciare întreprinse în această cauză, activitatea procurorilor fiind guvernată exclusiv de principiile legalității, imparțialității și obiectivității”, au transmis reprezentanții instituției.

În mesajul prin care a anunțat citarea, George Simion a calificat demersul drept „răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/PSD”.

Potrivit unor surse judiciare, George Simion a fost chemat la Parchet pentru a i se aduce la cunoștință că are calitatea de suspect într-un dosar penal care vizează infracțiunea de instigare publică.

Procurorii s-au sesizat din oficiu pe 10 martie 2025, după declarațiile făcute de liderul AUR în seara zilei de 9 martie, la un protest organizat în București, în contextul invalidării candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Ancheta a fost declanșată după ce George Simion a scris pe Facebook că membrii Biroului Electoral Central care au decis invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu „ar trebui jupuiți în piața publică”.

Ulterior, într-o conferință de presă, liderul AUR și-a nuanțat afirmația, susținând că s-a referit la „jupuiți de privilegii” și la înlăturarea membrilor BEC de la conducerea statului „pașnic și democratic”.